Fin de monopole : Les armuriers peuvent désormais proposer des pistolets à impulsion électrique aux forces de l’ordre

L’ARMURERIE CARAÏBES IMPORTATEUR ET DISTRIBUTEUR OFFICIEL DE NOUVEAUX MODÈLES DE PISTOLETS À IMPULSION ÉLECTRIQUE DE LA MARQUE HUSHA

Jusqu’à présent ce type de produit communément appelé « Taser » était fabriqué par une société américaine et distribué exclusivement en direct auprès des forces de l’ordre par un important distributeur national.

Cette situation de monopole semble bien terminée.

En effet selon Florent Letuvée, le président armurier de la société Acaraïbes, installée sur l’île de Saint-Martin, aux Antilles françaises, il est désormais possible pour les polices municipales, les polices territoriales ou la Gendarmerie Nationale de se doter de ce produit en ayant le choix des armes. Reste maintenant à convaincre ces derniers de changer leurs habitudes en optant pour quelque chose de nouveau et de tout aussi efficace. La société possède une AIMG (Autorisation d’Importation d’Armes de Guerre), le sésame obligatoire pour importer ce type de matériel. Son statut lui autorise les catégories A, B, C & D par une AFCI délivrée par le ministère de l’intérieur ce qui lui permet de les commercialiser.

Démonstration grandeur nature

Une matinée d’information et de démonstration a donc été organisée le mois dernier sur un pas de tir situé à l’Anse Marcel, en partie française de l’île, en présence de représentants de la Police Territoriale, de la Police Nationale et de la Préfecture de Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Après quelques explications techniques, le public était impatient d’assister à la mise en situation réelle.

Bien conscient que les volontaires ne se bousculeraient pour servir de cobayes, Florent Letuvée avait donc décidé d’avance que ce serait lui.

Tout avait été préparé en amont : visite médicale et électrocardiogramme, présence d’un médecin sur place afin que toutes les précautions de sécurité soient respectées.

Etait également présent un huissier de justice (commissaire de Justice) pour constater la bonne exécution de l’ensemble du tir.

Florent s’est donc mis en place devant un matelas déposé pour amortir la chute accompagné de deux assistants .

Le tireur, un confrère armurier local, s’est positionné à environ 5 mètres pour le viser au niveau du dos.

Efficacité garantie

Le coup part instantanément, Florent s’affale littéralement sur le matelas, incapable de faire le moindre mouvement, intégralement paralysé par l’impulsion électrique qu’il vient de recevoir. Il faudra attendre quelques instants avant qu’il ne reprenne ses esprits et livre ses premières impressions sous les regards des spectateurs interloqués par une telle efficacité. Parmi eux, certains membres des forces de l’ordre avouent avoir testé cette sensation et affirment qu’en aucun cas ils ne voudraient recommencer. Bref, l’essai est très concluant.

Petite précision, Florent à reçu les aiguilles dans le corps (photo), ce qui ne se fait pas lors des essais. Pour les démonstrations et/ou tests des effets électriques, des pinces, au bout des fils conducteurs, sont placées sur le corps. Il n’y a pas de blessure.

Sans trop entrer dans les détails techniques, le modèle testé ce jour est un PIE TX200P à double recharge avec possibilité d’y associer une caméra Bluetooth à déclenchement automatique. Il devient le seul modèle de PIE concurrent aux produits distribués et disponibles sur le territoire national, outre-mer compris.

La caméra était également en démonstration, associée au logiciel permettant la gestion d’une flotte et l’interaction visuelle et sonore entre le commissariat par exemple et les forces de l’ordre sur le terrain. Florent a précisé que ce type de matériel fera l’objet d’une autre démonstration dans un proche avenir.

Une bonne alternative aux armes traditionnelles létales

Les policiers présents sont convaincus de l’efficacité de ce pistolet et ne cachent pas leur envie de l’ajouter à leur panoplie, mais la décision de s’en doter, ne leur appartient pas.

De toute évidence, c’est un formidable outil pour assurer la sécurité des citoyens tout en présentant un moyen d’arrêter un suspect sans le mettre en réel danger.

Le Pistolet à Impulsion Électrique est déjà utilisé depuis vingt ans dans le monde entier, ce matériel est réglementé en France sous la catégorie B6, catégorie réservée exclusivement aux forces de l’ordre.

Une information importante sur la distribution et la vente du TX200P ainsi que les caméras piétons et accessoires sera disponible pour tous les armuriers du territoire national autorisés pour les catégories B. Cette information est cruciale, car à ce jour, aucun armurier autre que l’importateur exclusif des PIE actuellement commercialisés dans le pays ne peut répondre directement à la requête des différentes polices. La seule alternative étant de renseigner le demandeur sur le contact commercial de l’importateur et de toucher par retour, une commission de… 5%.

Offrir un choix matériel et tarifaire aux forces de l’ordre sur les commandes publiques est désormais possible avec l’Armurerie Caraïbes et l’ensemble des armuriers du pays.

Enfin, le SAV des produits HUSHA se fait en France métropolitaine dans le Puy de Dôme et à Saint-Martin pour les Caraïbes. Les autres « outre-mer » pourront compter sur des partenaires sérieux et réactifs.

JMC

Pour tout renseignement complémentaire :

Armurerie Caraïbes

30 Rue du Pic Paradis

97150 Saint-Martin

contact@acaraibes.com

https://www.acaraibes.com