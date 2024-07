Profession de foi de Hervé Meunier, candidat aux élections législatives 2024 de Saint-Barthélemy & Saint-Martin

Chères électrices, chers électeurs de Saint-Barthélémy et Saint-Martin,

Dans un contexte de bouleversements politiques, je refuse de céder à la fatalité. Plus que jamais, nos îles ont besoin d’un député engagé qui incarne la relation intime qui unit les citoyennes et citoyens de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin à leur terre.

Nous le constatons toutes et tous, les partis politiques ne sont plus capables de répondre aux besoins de la population. Il est grand temps de redonner à la Politique son sens premier, celui de l’engagement pour le bien-être de sa population.

Oui, je ne suis pas un professionnel de la politique, mais depuis plus de trente ans, j’ai été témoin des transformations de nos îles et à chaque occasion, je me suis engagé auprès de notre communauté. En tant que candidat aux législatives, mon objectif est de représenter fidèlement vos intérêts à l’Assemblée Nationale. Je suis déterminé à porter haut LA VOIX DE TOUS LES HABITANTS DE SAINT-MARTIN ET SAINT-BARTHÉLÉMY, à DÉFENDRE NOS SPÉCIFICITÉS et à obtenir les ressources nécessaires pour le développement de nos îles, LOIN DES CLIVAGES PARTISANS qui fragilisent actuellement notre nation.

Si vous me faites confiance le 29 juin, je serai pour vous et avec vous :

Un homme de terrain proche de vous. Nous avons trop vu d’élus nationaux déconnectés de la réalité de la France des territoires. J’ouvrirai une permanence parlementaire visible et accessible à tous pour être à votre écoute en toute transparence et indépendance,



Un homme d’engagement, capable de porter haut et fort la voix de nos territoires ultra-marins à Paris,



Un homme de rassemblement, capable de fédérer au-delà des étiquettes politiques,



Un homme de convictions qui défend les valeurs de la famille, du travail, de l’autorité, des solidarités et du développement durable.

Mes Priorités

La famille, cœur de notre société et socle de notre avenir. Je m’engage à soutenir les familles de Saint-Barthélémy et Saint-Martin en promouvant des politiques favorables à l’éducation de nos enfants, à la protection de nos aînés et à l’épanouissement de chaque membre de la famille.

Le travail et la formation, valeurs fondamentales qui donnent dignité et espoir. Dans notre circonscription, j’encouragerai l’entrepreneuriat et continuerai de soutenir nos artisans, commerçants et toutes les entreprises locales créatrices d’emploi. Un accent particulier sera mis sur la formation des jeunes. Il est crucial qu’ils puissent se former localement, acquérir des compétences solides et trouver des opportunités professionnelles ici même. Ensemble, nous bâtirons une économie locale dynamique et durable.

La sécurité, essentielle pour vivre sereinement. Nous devons garantir à tous les habitants de notre circonscription de vivre en paix. Je m’engage à travailler en étroite collaboration avec les forces de l’ordre pour renforcer le sentiment de sécurité de nos îles.

La pêche et l’agriculture locales, essentielles pour renforcer la résilience de nos territoires. Mon objectif est de réduire notre dépendance aux importations en favorisant une production responsable, assurant ainsi une meilleure sécurité alimentaire pour nos communautés. Je promets de soutenir nos pêcheurs et agriculteurs en créant des emplois locaux, en préservant notre environnement marin et en valorisant nos ressources naturelles tout en respectant notre écosystème.

Par dessus tout, je lutterai par tous les moyens contre la vie chère et pour l’augmentation du pouvoir d’achat en proposant la création d’une carte de résident, ouvrant droit à des tarifs réduits, notamment pour les transports aériens.

Avec Jean-Baptiste Monin, nous mènerons notre action avec une détermination sans faille pour vous représenter. EN TOUTE LIBERTÉ ET INDÉPENDANCE, nous porterons fidèlement la voix de nos territoires de Saint-Barthélémy et Saint-Martin.

Ensemble, nous pouvons construire un avenir meilleur pour les îles du Nord, un avenir fondé sur le respect de nos valeurs et le dynamisme de notre territoire.

N’oubliez pas : le 29 juin, votre vote compte.

Merci pour votre confiance.