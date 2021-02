IMMUN’ÂGE® sur la 3e édition du semi-marathon de Saint-Barthélemy

Grand succès du Semi-Marathon de St Barth avec 240 inscrits sur la ligne de départ, dimanche matin pour sa 3e édition. Une course réputée difficile car en plus de ses 21,10 km il fallait monter plus de 250 mètres de dénivelé.

Une organisation sans faille, malgré les restrictions sanitaires, a permis de réunir plus de 200 personnes qui ont répondu présent à l’appel de cette jolie course, réputée difficile mais inoubliable. Deux options étaient proposées pour parcourir les 21,097 km sur l’ile voisine, la course en relais à 3 avec des tronçons de 7km ou en solo. C’est ce qu’avait choisi Cécilia Mobuchon la grande championne de cette édition qui a battu le record avec un chrono exceptionnel de 1h 18min et 57s !

L’équipe d’Immun’Âge® était fière de participer en tant que sponsor en récompensant une quinzaine de podiums qui sont repartis avec une cure d’un mois. De quoi renforcer naturellement leur immunité et leur système antioxydant.

A l’année prochaine.

Immun’Âge® stimule les défenses naturelles de l’organisme. Il renforce notre système immunitaire et notre système antioxydant tout en boostant la production d’énergie cellulaire.

QUELS SONT LES BENEFICES D’IMMUN’ÂGE® SUR LES SPORTIFS ?

Immun’Âge® aide à mieux récupérer après l’effort intense, à diminuer les douleurs musculaires, les crampes et les blessures. Il contribue à améliorer le sommeil et diminuer le stress qui se traduit par une meilleure concentration les jours de de compétitions ou gros entrainements. Immun’Âge® réduit également la fragilité face aux infections.

Un sachet d’Immun’Âge® chaque jour suffit à réguler naturellement l’excès de radicaux-libres qui en excès, sont responsables du stress oxydant, lui-même responsable des douleurs musculaires, blessures, ou crampes.

TEMOIGNAGE de Sophie Berthelot, 55 ans qui a couru le semi-marathon de St Barth en 2h 05 min et 41s et qui prend Immun’Âge® régulièrement. Elle est 1ere dans sa catégorie.

Comment s’est passée ta course ?

Plutôt bien car j’ai fait 2h05 alors que je pensais faire plus. Je n’ai pas fait de préparation spécifique au semi-marathon et j’avais peur d’être en grosse difficulté à courir plus de 2h d’affilée. Mais les 267 mètres de dénivelés m’ont finalement aidé à gérer ma course. Je ne fais que du trail depuis des mois, alors les montées et les descentes c’est mon quotidien ou presque.

Tu prends Immun’Âge® depuis 1 an ?

Oui j’ai commencé l’année dernière pour mon marathon. Un ami m’avait conseillé Immun’Âge® en me disant que c’était top pour la récupération. C’est vrai que je n’ai pratiquement pas eu de courbatures ou si peu et que j’étais zen la veille et le matin au départ de la course. J’ai juste eu un bon coup de fatigue 3 jours après. J’ai donc décidé de continuer parce que pour un produit naturel je l’avais trouvé super efficace.

Comment as-tu fais pour le semi ? Quelle est ta recommandation ?

J’ai pris 3 sachets vendredi, 3 samedi et 3 dans l’heure après la course et je suis repassée à 1 sachet lundi matin. J’ai très bien dormi samedi soir, je n’ai pas eu de courbatures même si j’ai ressentis une fatigue le lendemain de la course. Je cours environ 150 km par mois, donc je suis entrainée mais c’est différent en compétition, on va toujours beaucoup plus loin dans l’effort, alors je remercie toujours Immun’Âge® de m’épargner les petites douleurs du lendemain.

Pourquoi prends-tu Immun’Âge® ?

Parce que je me sens en super forme et que malgré mon âge, je progresse toujours dans mon sport ! Sinon, ce qui est important c’est qu’il est 100% naturel et végétal et surtout qu’il n’y a pas d’effets secondaires ni de surdosage possible. Ce qui m’est déjà arrivé avec un autre produit. Depuis je fais très attention car j’ai un rein fragile. Immun’Âge® a fait l’objet de beaucoup d’études cliniques qui ont prouvées ses propriétés et c’est un vrai gage de qualité.