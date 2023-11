Météo Cyclonique : Tammy s’éloigne des îles du nord

Météo France vient de repasser la vigilance en Orange pour fortes pluies et orages et en jaune pour vents violents et vagues-submersion.

Le phénomène à évité les iles du nord Saint-Barthélemy et Saint-Martin pour la partie la plus active de l’ouragan qui est à cette heure, toujours en catégorie 1.

La vigilance reste de mise pour les averses qui pourraient accompagner la fuite en atlantique du phénomène sur nos iles.

Bon dimanche et bonne semaine a venir.

La rédaction

Crédit photo : Capture écran Zoom Earth

Bulletin Météo France :

Bulletin n°16 – Episode n°13

Emis le dimanche 22 octobre 2023 à 07h51 légales (soit 11:51 UTC)

Par le Centre Météorologique de Guadeloupe

Date et heure du prochain bulletin : Dimanche 21/10/23 vers 12h légales.

Début d’événement

en cours

Fin d’événement

Lundi 23/10/2023 en soirée au plus tôt.

Situation actuelle

Tammy est toujours un ouragan de catégorie 1

à 05h00 L’ouragan est à 90km à l’Est-nord-est-d’ Anguilla et poursuivait sa trajectoire vers le nord-nord-ouest.

Le système est passé a un peu plus de 60 km de Saint-Martin et Saint-Barth qui n’ont pas été soumises aux vents les plus forts.

Evolution prévue

Fortes pluies et orages

Durant cette journée de dimanche les averses vont être fréquentes, elles devraient s’intensifier en soirée alors que TAMMY se déplace vers le Nord et perdurer jusqu’à lundi en matinée. Les pluies orageuses à l’arrière de TAMMY sont très actives, elles pourraient amener sur les îles des cumuls jusqu’à 100 mm sur l’épisode. Localement, des intensités importantes pourraient générer de rapides inondations.

Vents

Le vent est actuellement d’ouest. Il souffle à entre 20 et 30km/h. Il s’oriente progressivement dans le secteur sud en journée entre 25 et 35 km/h. Des rafales sont possibles jusqu’à 100km/h notamment en soirée sous les grains.

Mer

En matinée ce dimanche, la mer s’amortit mais elle reste agitée à forte par houle de nord-est avec des creux de 2m50. La houle s’oriente en journée au sud-est avec des creux de l’ordre de 1m50.

Le vent lève une mer de sud à sud-sud-ouest en cours de journée ce dimanche et demain lundi.

De l’agitation inhabituelle sur les côtes exposées et des submersions localisées des parties basses du littoral sont possibles.

Données chiffrées

Mer

Sur les dernières heures la bouée a mesuré des creux de 2m30 à 2m40 par houle de nord-est à ‘Est et des périodes de 7 à 8 secondes

Pluies

non significatives

Vent

Rafales max sur l’épisode à l’heure actuelle

76km/h à St-Barth à 4H ce matin

73km/h à Grand-Case à 19H le 21/10/2023