En quoi le partenariat France – Ouzbékistan est-il unique ?

La France, l’une des économies les plus développées et les plus fortes du monde, a établi des relations diplomatiques avec presque tous les pays, y compris l’Ouzbékistan.

Contrairement à ses relations avec d’autres nations, la relation de la France avec l’Ouzbékistan se distingue par ses caractéristiques uniques.

La France est l’un des premiers pays à avoir reconnu l’indépendance de l’Ouzbékistan. Les pays ont établi des relations diplomatiques bilatérales le 1er mars 1992. Cependant, les premières relations entre ces deux nations remontent à l’époque médiévale. Pendant ce temps, l’Empire timuride a établi des relations diplomatiques avec Charles VI de France. C’est l’une des raisons pour lesquelles le partenariat Ouzbékistan – France est unique parmi les autres. Le fondateur de l’empire timouride, Amir Timur envoya un ambassadeur à la cour de Charles VI, en la personne du frère dominicain Jean, archevêque de Sultānīya. Jean arriva à Paris le 15 juin 1403. La lettre de Timur fut remise à Charles VI, le décrivant comme :

“Le roi et le sultan le plus serein et le plus victorieux, le roi des Français et de bien d’autres nations, l’ami du Très-Haut, le monarque très bienfaisant du monde, qui est sorti vainqueur de nombreuses grandes guerres.”

— Lettre de Timur à Charles VI.

En dehors de cela, il y avait même des relations entre les Asiatiques centraux et les Français en termes de commerce.

Après avoir été élu président de la République d’Ouzbékistan en 2017, le président de la République d’Ouzbékistan a entamé sa première visite en Europe depuis la France. Cela montre la proximité et la confiance entre les deux pays. En novembre 2022, le président de la République d’Ouzbékistan Shavkat Mirziyoyev a effectué sa deuxième visite en France. Au cours de la visite, un forum d’affaires a été organisé pour les entrepreneurs ouzbeks et français, et la création d’un environnement d’investissement favorable en Ouzbékistan et d’autres opportunités ont été discutées. Au cours de la visite, une exposition sur l’Ouzbékistan a été organisée dans le célèbre musée du Louvre de France, et le président de l’Ouzbékistan Mirziyoyev et les premières dames du président français Emmanuel Macron ont participé à l’exposition. Des accords ont été conclus sur de nombreux sujets lors de la visite. Il est également important de noter que la langue française est enseignée à plus de 100 000 étudiants à travers l’Ouzbékistan dans les écoles, les lycées universitaires et les universités. Le partenariat dans le domaine de l’éducation est une étape cruciale pour la poursuite du développement de l’Ouzbékistan.

Selon le ministre des Investissements, de l’Industrie et du Commerce Laziz Qudratov, le président français Emmanuel Macron se rendra en Ouzbékistan le 5 mai 2023. Cela pourrait ouvrir la nouvelle ère des relations France – Ouzbékistan. En conclusion, il est important de mentionner que la France et l’Ouzbékistan sont des partenaires proches et que cette coopération peut apporter la prospérité et de nombreux avantages aux citoyens des deux pays. Nous espérons que le partenariat se développera dans un futur proche.

Auteur : Adkhamjon Janobiddinov