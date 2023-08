La 5G à Marigot, Saint-Jean et Gustavia en août avec Orange !

Après la Guyane, Orange vient d’annoncer le lancement prochain de la 5G à Saint-Martin (Marigot), ainsi qu’à Saint-Barthélemy (Saint-Jean et Gustavia), dès le 11 août 2023.

L’opérateur historique promet également « des débits jusqu’à 3 à 4 fois plus rapides que la 4G ».

À la suite de l’obtention de l’autorisation d’utilisation de fréquences dans les bandes 700 MHz et 3,4 – 3,8 GHz délivrée par l’ARCEP, Orange lance la 5G, dès le 11 août 2023, à Marigot Saint-Martin et Saint-Jean / Gustavia à Saint-Barthélemy.

Ce lancement 5G en 3,5 GHz apportera des débits jusqu’à 3 à 4 fois plus rapides que la 4G, pour répondre à l’évolution croissante des usages. Orange remplit, de fait, son rôle d’opérateur leader, en accompagnant au mieux l’évolution des usages des habitants de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, leur permettant ainsi de bénéficier de la meilleure qualité de réseau possible.

La bande de fréquence 3,5 GHz est la seule qui permette une véritable expérience 5G. Elle offre un confort de navigation, une latence réduite, une vitesse de téléchargement quasi-instantanée et rend possible plusieurs usages data en simultané, et ce même en mobilité. Elle facilite également l’usage des objets connectés et l’accès à l’intelligence artificielle. En outre, c’est un puissant levier d’innovation et de compétitivité qui contribuera à accélérer la digitalisation des entreprises de la collectivité de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

L’opérateur a aussi fait le choix d’un déploiement 5G progressif et responsable pour assurer une connectivité mobile homogène et de qualité pour tous. Le déploiement de la 5G se poursuivra dans les mois à venir, en tenant compte des contraintes du territoire de la collectivité et dans le respect des obligations fixées par l’ARCEP.