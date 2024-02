Déploiement du Label AGIR PLUS à Saint-Martin : Accompagner les professionnels dans la maîtrise de l’énergie

Mardi 23 janvier 2024, le comité Maîtrise de la Demande d’Energie (MDE) Saint-Martin) conviait les professionnels du secteur, électriciens, couvreurs, frigoristes, climatiseurs, plombiers, à une réunion d’information organisée par la Collectivité de Saint-Martin et ses partenaires, EDF et l’Etat.

Le comité MDE est composé de la Collectivité, la Direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement de l’Etat (DEAL), l’Agence de la Transition Ecologique (ADEME) et d’EDF. Les comités MDE ont été créés dans les zones non interconnectées pour apporter un soutien aux territoires dans le cadre de la nécessaire transition énergétique.

Sous l’égide de la vice-présidente Bernadette DAVIS, cette réunion avait pour vocation d’aborder les contours du dispositif AGIR PLUS avec les professionnels du secteur. Ce dispositif vise à inciter les professionnels à proposer à leurs clients des matériels moins énergivores pour réduire notre consommation en énergie sans impacter notre qualité de vie. Selon les premières estimations, près de 50% d’économie d’énergie pourraient être réalisés sur les matériels identifiés.

Cette première réunion a été l’occasion de présenter le dispositif AGIR PLUS, les matériels éligibles pour 2024 (Climatiseur, chauffe-eau thermodynamique et solaire, brasseur d’air et travaux d’isolation), et les primes AGIR PLUS 2024 applicables à Saint-Martin et que pourront proposer les professionnels.

Le montant global pour cette année atteint 8M€, une véritable bouffée d’oxygène pour ce secteur d’activité à condition effectivement que cette enveloppe soit essentiellement captée par nos entreprises locales.

Il appartient maintenant à ces mêmes professionnels saint-martinois de s’organiser pour pouvoir très rapidement être labellisés Agir Plus, une étape qui est la clef du succès économique de l’opération pour notre territoire dans la mesure où le dispositif fonctionne déjà ailleurs.

La séance de questions/réponses entre les professionnels et les intervenants a permis d’entrer dans le vif du sujet et de comprendre les enjeux de la labellisation pour les professionnels de Saint-Martin. D’autres échanges auront lieu prochainement dans l’objectif de trouver les solutions les mieux adaptées à Saint-Martin, au-delà du dispositif temporaire décliné pour l’année 2024.