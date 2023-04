Quand un élu de la République « dérape » ! par Le collectif « Guadeloupe, éthique et démocratie »

Non, on n’a pas « tué » au CHUG pendant la crise sanitaire ; au contraire des vies ont été sauvées chaque jour par dizaines grâce à l’investissement acharné des professionnel.les présent.es au CHU. Le service public a déployé tous les moyens disponibles (humains, matériels, financiers, techniques), avec un engagement exemplaire de son personnel (soignant.es, médecins, administratifs, technicien.nes) ainsi qu’avec la solidarité de celles et ceux venu.es en renfort depuis l’Hexagone. Dans le respect des données avérées de la science. Dans le respect du questionnement éthique. Sans cet engagement collectif, l’effet meurtrier de la vague aurait été pire encore, et des centaines de personnes supplémentaires auraient pu perdre la vie. Mais sans la vaccination et en l’absence d’une partie du personnel, le CHU s’est battu contre un variant puissant (Delta) qui s’est engouffré dans les vulnérabilités des usagers et des dispositifs de santé. Il a été débordé mais n’a tué personne et a tenu vaillamment pour sauver le maximum de vies, en poussant les murs, en multipliant les lits, les apports d’oxygène, les traitements, les techniques de réanimation, et en s’appuyant sur l’Etat pour organiser des évacuations sanitaires uniques dans l’histoire de la santé publique.

Il ne suffit donc pas de répéter des dénonciations pour qu’elles soient des vérités et leur propagation ne fait pas honneur à ceux qui les utilisent pour des fins peu avouables.

Le collectif demande aux élu.es de notre territoire de défendre les intérêts des Guadeloupéen.nes, et notamment les conditions de leur bonne santé. Et donc d’apporter leur confiance aux professionnel.les, leur confiance aux établissements de santé, leur confiance à la science, y compris à l’un des cinq vaccins disponibles (dont deux ne sont pas à ARN messager) qui auraient pu éviter une bonne partie des cas graves et des décès de 2021, et pourraient encore protéger tant de personnes fragiles.

Il est grand temps de retrouver une Guadeloupe apaisée, et de se reconstruire collectivement après cette pandémie qui aura provoqué tant de victimes, tant de souffrances, et tant de dissentiments. Compte-tenu de l’évolution favorable de l’épidémiologie, la HAS a récemment déclaré que même si elle recommandait encore fortement la vaccination contre le covid-19, elle ne s’opposait plus désormais à la réintégration des professionnel.les de santé non vacciné.es. Et le ministre de la santé s’est dit favorable à cette réintégration. Souhaitons que cette décision attendue puisse permettre de résoudre ces tensions sociales qui n’ont que trop duré.

Les signataires du communiqué :

Tony ALBINA (enseignant), Rita AZAR (Journaliste), Jener BEDMINSTER (philosophe), Pascal BLANCHET (professeur de médecine au CHUG), Mirette CALME (professionnelle du paramédical), Elizabeth CHOMEREAU-LAMOTTE (enseignante retraitée), Michel CORBIN (architecte), David DAHOMAY (cadre territorial), Jacky DAHOMAY (philosophe), Sonia DERIAU-REINE (enseignante retraitée), Danièle DEVILLERS (haut fonctionnaire retraitée), Michel EYNAUD (psychiatre), Hervé GUIBERT (chirurgien