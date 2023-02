Union Française des amateurs d’armes : Délégation régionale de Saint-Martin et Saint-Barthélemy

Florent LETUVEE, tireur sportif, licencié de la FFTIR, animateur fédéral actif dans le club de tir à la cible de Saint-Martin (Association Saint-martinoise de Tir – A-S-M-T), tireur TSV ( Tir Sportif de Vitesse) et installé récemment en tant qu’armurier commerçant à Saint-Martin.

Il s’intéresse aux armes de chasse, reliques des années de nos grand-parents, armes à poudre noire ainsi qu’aux dernières innovations. “Les armes sont un mélange subtil d’ingénierie, d’art, de savoir-faire artisanal incroyable, qui demandent de les respecter et de les comprendre” dit-il et ajoute “C’est pour moi un univers intarissable, les armes modernes sont tout aussi incroyables”.

Florent met à disposition de l’Union Française des amateurs d’Armes un espace dédié et organisé afin de faire passer le QCM de la carte de collectionneur. Formateur agréé de Télépilote de drones civils, il possède une grande habitude des QCM. Il se met également à la disposition de ceux qui souhaitent en savoir plus sur l’univers des armes, du fonctionnement d’un club de tir, de la FFTIR et de tout ce qui concerne la législation sur le sujet. Beaucoup de questions restent souvent sans réponse ne permettant pas à ceux qui le souhaitent, de franchir le pas de la responsabilité et de la légalité en adhérant à un club de la FFTIR, de ball-trap ou encore en demandant la carte de collectionneur auprès de l’UFA

Cependant, la sécurité étant l’axe majeur dans le domaine des armes à feu, il affirme qu’il ne sera d’aucune utilité aux personnes semblant être peu concernées par les règles et la réglementation en vigueur. Il est très clair sur le sujet.

“Nous avons tous un rôle à jouer dans les actions utiles et fortes permettant de valoriser, sauvegarder et défendre notre passion, notre droit, notre patrimoine culturel sur les armes. C’est être Responsable que de respecter les hoplophobes, de ne rien faire ou de ne rien dire qui puisse accentuer leur peur déraisonnée des armes et de ceux qui les aiment. Accepter en toute conscience la société actuelle avec comme édifice ses forces et ses faiblesses est à mon sens le socle solide et essentiel d’un humain responsable.”

Pour joindre Florent LETUVEE par mail – par téléphone : 0690 186 881 de 10 h à 14 h du lundi au vendredi (heure Antilles françaises).

Il vient d’ouvrir son armurerie acaraibes.com avec un atelier de réparation et les armes de catégorie C. Les catégorie A & B sont pour dans un avenir proche, en attente de l’AFCI.