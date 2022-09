Air Caraïbes n’assurera plus la ligne Paris / Sint Maarten à partir de décembre 2022

D’après la compagnie aérienne, le responsable serait le prix du pétrole multiplié par deux.

En juin dernier, Air Caraïbes avait déjà réajusté les tarifs avec une surcharge carburant de 3 euros sur son réseau régional et de 30 euros sur les vols long-courriers. La rotation Sint-Marteen / Paris n’a pas résisté au contexte économique.

Dès le 13 décembre, s’en sera fini du vol direct reliant l’île du nord à la capitale.

Une escale en Guadeloupe

Les passagers désireux d’emprunter les avions de la compagnie devront faire escale en Guadeloupe où ils seront acheminés via le réseau régional d’Air Caraïbes. Une optimisation des moyens et un choix que faisait déjà d’ailleurs certains voyageurs souvent pour des questions de confort afin de bénéficier des vols à bord des A350 flambant neufs et pas à bord de l’A330 dédié à Sint Maarten, d‘autres simplement pour ne pas à avoir à faire aux particularités administratives ou autre de l’aéroport de Juliana.

150 euros ou rien

Face à la crise actuelle, pour être à peu près rentable sur la destination, il faudrait augmenter encore le prix des billets, et d’un montant bien plus important qu’en juin : Environ 150 euros. Un montant prohibitif dont une partie importante de la clientèle ne pourrait purement et simplement pas s’acquitter.

Air Caraïbes devrait également stopper Cuba et pour le moment, le nombre de vols pour la Guadeloupe et la Martinique pourrait être singulièrement revus à la baisse, à compter du mois de septembre.

Comme l’ensemble des compagnies aériennes mondiales, Air Caraïbes a subi ” des impacts économiques majeurs pendant les 2 années de crise sanitaire “, et rappelle que depuis maintenant 6 mois, le conflit russo-ukrainien ” fait exploser le prix du pétrole. Des prix qui ont plus que doublé avec, de surcroît, une monnaie de référence le dollar, lui aussi en forte hausse par rapport à l’euro “. Jusque-là, le prix des billets avait ” augmenté de manière mesurée et limitée “, soutient la compagnie.