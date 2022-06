2E TOUR DES LEGISLATIVES :  RECONQUÊTE APPELLE À VOTER POUR DANIEL GIBBS

La candidate de notre jeune parti Reconquête vient d’obtenir un résultat très encourageant au premier tour des législatives sur notre circonscription unique, devançant même la députée sortante.

Bien que nous ne soyons pas présents au second tour, nous entendons poursuivre notre engagement auprès des populations de Saint-Martin et Saint-Barthélemy. En effet, face à l’offre politique qui nous est proposée, nous avons décidé de prendre nos responsabilités.

Monsieur Frantz GUMBS est le candidat de Monsieur Emmanuel MACRON, et ce bien qu’il n’ait pas le courage de l’affirmer.

Avançant à visage couvert, il pense ainsi ratisser des voix dans tous les bords politiques.

Ce qu’il ne dit pas à ses électeurs, c’est qu’il va soutenir, pour les cinq années à venir, la politique de Monsieur Macron à Saint-Barthelemy et à Saint-Martin.

Cette politique, vous en avez déjà été les victimes : restrictions sanitaires hors sol, obligation vaccinale pour les soignants et les personnels hospitaliers, suspension de ceux qui ont refusé la vaccination fragilisant un peu plus le système de santé qui, sur nos îles, est déjà précaire; Inertie de l’Etat sur le développement de nos territoires et même, à présent, remise en question de la fiscalité, pourtant compétence de nos collectivités.

La liste serait longue si nous devions parler de sécurité, de justice et d’éducation.

Aussi, le parti Reconquête appelle ses électeurs à se mobiliser ce samedi 18 juin 2022 et à faire barrage à ces politiques en votant pour Daniel GIBBS.