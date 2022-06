Politique : Pour qui voter samedi à Saint-Martin ?

Certains d’entre vous iront voter, la majorité n’ira pas.

La majorité n’ira pas parce qu’elle s’en fout, ne croit pas à l’importance de ce poste de député pour les îles du Nord, se fout royalement du fait que la candidate ou le candidat soit représentatif d’un parti national ou soutenu par l’un d’entre eux.

Moi, je vais aller voter mais par contre je me suis demandé comment j’allais faire mon choix !

Alors j’ai viré tous les critères chiants, je n’en ai gardé qu’un, le fric sachant que st Barth n’en a pas besoin :

– indemnité brute du parlementaire : 7239,91€ mensuels soit 434394,60€ sur le mandat. A cela, elle ou il aura la possibilité de gratter quelques tunes en plus si elle ou il assume quelques responsabilités au sein de l’Assemblée Nationale (Président, Questeur, Vice Présidents, Président ou rapporteur de certaines commissions etc…)

– avance de frais de mandat : 5373,00€ mensuels soit 322380,00€ sur le mandat

– 10581€ NET pour pouvoir recruter des collaborateurs, les charges sociales et patronales sont assumées par l’Assemblée Nationale. Sur le mandat, à condition de consommer la totalité de l’enveloppe, cela représente 634860,00€.

– 15500€ de dotation pour le matériel informatique

Sur 5 ans donc, la nation va accorder à cette ou ce député près de 1.5M€ et on vous passe les facilités diverses.

Je voterai pour celle ou celui qui me dira ce qu’il va en faire de ce pognon et qui sera capable de me garantir qu’il va servir au territoire, qu’il sera totalement fiscalisé ici, qu’il ira à des jeunes ou moins jeunes saint-martinois, résidents qui trouveront un job de collaborateur parlementaire, qu’il va participer à l’effort que nous faisons tous pour garder la tête hors de l’eau.

Ne vous inquiétez pas, aucun des candidats ne répondra à ces critères locaux. Aucun d’entre eux ne vous dira comment il va redistribuer ce fric, ce qu’il va en faire, aucun d’entre eux ne vous donnera les vrais raisons de ses choix d’utilisation de ce pognon public. Ils vont tous se battre “pour Saint-Martin” mais pour eux et leurs proches d’abord.

Exigeons la transparence et collons au cul de celle ou de celui qui sera élu !