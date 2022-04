Une réunion publique à Saint-Barthélemy de Maxette Pirbakas porte-parole Outre-Mer de la campagne d’Eric Zemmour

A Saint-Barthélemy, s’est déroulé ce dimanche 3 avril la réunion publique de Maxette Pirbakas, députée européenne, représentante des Outre-mer et porte-parole de la campagne d’Eric Zemmour.

La députée européenne a rencontré en fin de matinée Mr Xavier Lédée, fraîchement élu et installé ce dimanche 3 avril en tant que président de la Collectivité Territoriale de Saint-Barthélemy. Hors protocole, Xavier Lédée et Maxette Pirbakas ont échangé une dizaine de minutes. La députée européenne a insisté sur l’écoute attentive qu’elle fait des problématiques rencontrées à Saint-Barthélemy et de toute son attention et l’aide qu’elle pourrait apporter au territoire depuis son siège à Bruxelles.

Maxette Pirbakas s‘est laissée guidée par une sympathisante locale qui lui a fait faire un tour de l’île avant le déjeuner. La députée européenne s’est émerveillée de la beauté de ce territoire insulaire : ” Quelle île magnifique, extraordinaire vous avez ! ” s‘est-elle exprimée sur les hauteurs de Salines puis a répété à plusieurs reprises entre Grand-fond, Saint-Jean et Gustavia que ce territoire était un joyau dans les Caraïbes.

Aux alentours de 14h45 la réunion a commencé face à des adhérents et militants de Reconquête! de Saint-Barthélemy.

Maxette Pirbakas a dévoilé le programme Outre-mer du candidat Eric Zemmour. “En plus de mon travail en tant que députée européenne, je serai un relais entre vous et Eric Zemmour afin de trouver ensemble des solutions aux problèmes rencontrés sur ce territoire.“

De nombreux sujets ont été abordés. Les échanges avec les personnes présentes à cette réunion ont été particulièrement intéressants et importants pour mieux comprendre les attentes et besoins de nos concitoyens, nous a-t-elle confié après la réunion.

“J’ai eu un accueil chaleureux avec mes compatriotes ultramarins. Ils sont à fond sur le terrain. Plus que 7 jours mes amis. Merci encore pour votre engagement dans cette campagne.” A-t-elle tweeté sur son compte Twitter en fin de journée.

La présence de Mr Bruno Magras n’est pas passée inaperçue et a été pleinement appréciée par l’équipe locale de Reconquête! et Maxette Pirbakas avec qui il a longuement échangé et qui l’a personnellement remercié pour son soutien à Eric Zemmour.

Le président sortant de la Collectivité de Saint-Barthélemy a précisé qu’il avait apporté son soutien à Eric Zemmour en lui offrant son parrainage avant même d’être sollicité. “C’est un choix personnel plein de bon sens que d’apporter le soutien au candidat Zemmour” a-t-il précisé. Bruno Magras a enfin déclaré que le candidat de Reconquette! l‘avait appelé personnellement pour le remercier de ce soutien.

Une réunion à Saint-Martin ce lundi 4 avril

Maxette Pirbakas tiendra une réunion publique à Saint-Martin ce lundi 4 avril, à 19h00 à l’hôtel Hommage, anciennement Mercure, Baie Nettlé et dévoilera le programme d’Eric Zemmour à l’endroit des territoires ultramarins en général et pour Saint-Martin en particulier.