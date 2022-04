Campagne d’Eric Zemmour : Ce lundi 4 avril, réunion publique avec Maxette Pirbakas porte parole Reconquête! pour les Outre-mer

lundi 4 avril 2022, Maxette Pirbakas, représentante des Outre-mer, porte parole de la campagne d’Eric Zemmour, vous invite à une rencontre publique au restaurant le Yacht Club à Marigot à 18h30

Seul pour l’heure, Eric Zemmour, porté par la voix de son référent local Clément Borioli, fait parler de lui sur nos îles du nord sur les 12 candidats à l’élection présidentielle de 2022.

Nous avons rencontré pour la deuxième fois Clement Borioli à son retour du meeting politique tenu au Trocadero à Paris, très heureux de ce déplacement éclair entre l’hexagone et Saint-martin et d’avoir assisté à cette mobilisation spectaculaire qui à rassemblé, d’après les équipes de Reconquête, plus de 100 000 personnes.

Aussi, à l’occasion de sa venue à Paris pour assister au meeting politique, Clément Borioli le référent local du parti Reconquête ! a remis en mains propres au candidat Zemmour une œuvre de Roland Richardson, symbolisant l’identité, la culture et l’art saint-martinois. “Ce meeting historique qui s’est déroulé ce week-end au Trocadéro a été pour moi l’occasion de m’entretenir en privé avec notre candidat” a-t-il déclaré tout en précisant : “Je lui ai offert un cadeau issu de l’art caribéen, une toile de Roland Richardson. Mais je lui ai surtout parlez de vous, de nous, de notre mobilisation ici pour le faire gagner cette élection. Je lui ai parlé des particularités de nos îles, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. C’est pour cela qu’il a envoyé Maxette PIRBAKAS nous rencontrer.”

Une réunion publique de Maxette Pirbakas, députée européenne, représentante des Outre-Mer et porte-parole de la campagne d’Eric Zemmour

Après son déplacement à Saint-Barthélemy ce dimanche 3 avril, Maxette Pirbakas tiendra une réunion publique lundi 4 avril, à 19h00, à l’hôtel Hommage, Baie Nettlé à Saint-Martin, et dévoilera le programme d’Eric Zemmour à l’endroit des territoires ultramarins en général et pour Saint-Martin en particulier, transposant localement la phrase fétiche de Zemmour à l’endroit de chaque territoire : ” Pour que Saint-Martin reste Saint-Martin, il faut que la France reste la France ! “

Début février, l’agricultrice guadeloupéenne et eurodéputée RN de 46 ans Maxette Pirbakas a annoncé son ralliement à Eric Zemmour. L’élue guadeloupéenne, avait déclaré à la presse : “C’est quelqu’un qui n’est pas politicien. Je me retrouve en lui. Il est à l’écoute, il ne prétend pas parler à la place des Ultramarins.”