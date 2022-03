Second tour des élections territoriales des IDN : Trois listes à Saint Martin et deux pour Saint Barthélemy

La configuration du deuxième tour pour les deux élections territoriales qui se joueront ce dimanche 27 mars 2022 à Saint Barthélemy et à Saint Martin est désormais connue.

La liste ” Saint Barth d’abord “ de Romaric Magras sera face à la Liste ” Union Equilibre “ fruit de la fusion entre Hélène Bernier arrivée en deuxième position dimanche et Xavier Lédée arrivé en troisième position. Et c’est ce dernier qui est la tête de la nouvelle liste qui compte bien, fort du score du premier tour des deux listes qui la composent, faire jeu égal avec la liste conduite par Romaric Magras arrivée en tête lors du premier tour.

A saint-Martin, Daniel Gibbs fait cavalier seul face à deux coalitions sans changer une virgule à la ” Team Gibbs 2022 “.

Ce sont finalement trois listes au lieu des cinq qualifiées du premier tour qui se soumettront aux votes des électeurs dimanche à Saint-Martin pour le second tour des élections territoriales.

Daniel Gibbs, tête de liste de la ” Team Gibbs 2022 “ et président sortant de la Collectivité de Saint-Martin, a été le premier lundi à se déclarer en Préfecture.



Il aura fallut 24 heures de plus, mardi après-midi, pour que Louis Mussington du ” Rassemblement Saint-Martinois “, arrivé en tête du premier tour de quelques voix, ce présente avec à ses côtés Valérie Damaseau, ex collistiaire ” Team Gibbs 2017 “, avec qui il fait alliance pour ce second tour.

Enfin, Jules Charville de ” Génération Hope “ a conclu un accord avec Jacques Hamlet de ” Saint-Martin avec vous “, et Yawo Nyuiadzi qui n’a pas pu maintenir sa liste au second tour.