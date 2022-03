Election territoriale : Reconquête à votre écoute

Dimanche prochain, un évènement majeur dans la démocratie locale se déroulera à Saint-Martin.

La Fédération Reconquête de Saint-Martin est allée à la rencontre de plusieurs candidats. Nous avons écouté avec assiduité les problématiques exposées, leurs solutions et leur vision du territoire. Avec certains nous partageons les mêmes constats, et avec nombre d’entre vous nous partageons un espoir commun pour notre territoire. Un espoir de le voir prospérer, un espoir de donner à chaque Saint-Martinois la sécurité qui lui est due, un espoir de permettre à chacun un accès aux soins médicaux dont il a besoin, un espoir de permettre à chaque jeune de recevoir une instruction qui lui donne les clefs dont chaque citoyen français doit pouvoir bénéficier, un espoir de voir à Saint-Martin le chômage se réduire en développant des secteurs d’activités novateurs.

Le constat qu’a fait Éric Zemmour, notre candidat à la présidentielle, trouve un écho ici, sur notre île. Le pilier majeur de sa campagne se situe autour du grand remplacement qui conduit au grand déclassement. Et nous avons entendu les supplications des Saint-Martinois qui depuis les années 70 connaissent ce grand remplacement. Daniella Jeffry parlait elle de « génocide saint-martinois ». Vous avez vu en effet des communautés venues des îles voisines, d’Amérique Latine et même d’Europe, s’installer chez vous. Certains sont venus pour travailler et s’assimiler. D’autres, des milliers, sont arrivés attirés par la générosité du système social français. Ne partageant rien de votre richesse culturelle, de vos mœurs, ils ont peu à peu remplacé vos douces traditions, comme le chanter Noël, par le bruit infernal des bars souvent clandestins. Des employeurs sans scrupules, utilisent cette main-d’œuvre bon marché, souvent illégale, pour vous déclasser.

Cette immigration ce sont des comptes publics plombés par le coût exorbitant des aides sociales, du chômage, du RSA.

C’est l’insécurité et la cohorte des faits divers, homicides, viols, vols, braquages etc.. qui deviennent des faits de société.

C’est lorsque vous amenez votre mère, vos enfants aux Urgences,et que vous attendez des heures à cause d’ un hôpital asphyxié par les bénéficiaires de l’AME ou de la PUMA.

Ce sont des classes surchargées en raison du trop grand nombre d’enfants étrangers inscrits souvent au détriment des enfants français.

Mais demain, quelque soit le candidat et la liste que vous allez élire, ils ne pourront que peu de chose pour lutter contre ces fléaux. Car les décisions prisent à Paris mais aussi à Bruxelles déterminent les orientations locales. Et vous n’avez pas votre mot à dire.

Eric ZEMMOUR, par l’utilisation du référendum, veut vous redonner la parole. Vous pourrez enfin choisir votre destin, celui de votre île mais aussi celui de la France.

Il n’est donc pas trop tard pour reprendre espoir, pour faire entendre votre voix. Votre île a le potentiel d’offrir à chacun un avenir prospère. Le tourisme n’est pas l’unique voie de développement, et nous l’avons vu avec les cyclones, avec la crise covid et la guerre en Ukraine, que cette économie est fragile.

Le parti Reconquête entend agir à vos côtés pour ensemble dessiner un programme économique pour Saint-Martin, basé sur sa situation géographique, sur ce que sa terre a à nous offrir, en évitant l’artificialisation des sols qui la dénature.

Ce dimanche et dimanche prochain, vous allez participer à la vie démocratique Saint-Martinoise en vous rendant aux urnes et en usant de ce droit fondamental qu’est le droit de vote. Faites de même les 10 et 24 avril 2022 en votant pour le candidat qui vous propose de vous protéger et de vous rendre votre île.

Le parti Reconquête à Saint-Martin, fort de 110 adhérents et de nombreux sympathisants, vous comprend. Il est à votre écoute et entend vous défendre.

Si pour ces élections territoriales nous n’avons pas de liste, vous aurez cependant à élire un député lors des élections législatives. Ce candidat sera celui de la Reconquête de votre identité, de vos traditions, de votre avenir.

Non décidément, Saint-Martin n’a pas dit son dernier mot !

Clément BORIOLI secrétaire départemental Reconquête !

Bernard ALLAMANNO secrétaire départemental adjoint Reconquête !