Décès du Pr Luc Montagnier à l’âge de 89 ans : Les médias passent son décès sous silence

FranceSoir fait part du décès du Pr Luc Montagnier à l’âge de 89 ans (18 août 1932 – 8 février 2022), à l’hôpital américain de Neuilly-sur-Seine.

Il était biologiste et virologue, mais aussi et surtout un homme d’une intelligence remarquable, qui a vécu pour la science. En plus d’avoir été nommé prix Nobel de médecine en 2008 pour la découverte du virus du SIDA, il a côtoyé les plus grands instituts scientifiques du monde au cours de sa vie. Directeur de recherche émérite au CNRS, professeur à l’Institut Pasteur, directeur du Centre de biologie moléculaire et cellulaire au Queens College de l’université de la ville New York, directeur d’un institut de recherche à l’université Jiao-tong de Shanghai. Il a fait vivre l’Académie des sciences ainsi que l’Académie nationale de médecine à travers ses recherches, et ce pendant de nombreuses années. Pour cela, il a reçu un nombre incalculable de prix et de distinctions.

Malgré son grand âge et en dépit de toutes les critiques qu’il a subies à l’automne de sa vie, issues notamment d’une partie de la communauté scientifique, Luc Montagnier s’est toujours battu pour la science libre.

Il est parti en paix, entouré de ses enfants. Le prix Nobel de médecine lui avait été décerné en 2008 pour ses recherches sur le virus du sida.

Son opposition à la vaccination de toute la population contre le covid, à la vaccination des enfants, sa thèse de la fuite d’un virus du laboratoire de Wuhan, lui ont valu le mépris de médecins perclus de conflits d’intérêts et la diffamation de « journalistes ». Peu à peu les faits et les scientifiques honnêtes lui donnent raison. Jusqu’au bout, il a courageusement lutté pour la science et en a payé le prix très cher.

Les médias passent d’ailleurs son décès sous silence. De notre côté, nous nous associons à Alexandra Henrion-Caude pour appeler à un deuil national.

« Les non-vaccinés sauveront l’humanité » Pr Luc Montagnier