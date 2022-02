Offre de soins sur l’ile de Saint-Martin (978) : Construction de la clinique Pewen

Ce ne sont pas moins de 30 lits en hospitalisation complète et 20 places en hospitalisation de jour dont disposera la clinique Pewen dédiée aux soins de suites et de réadaptation. La clinique sera située à Concordia, à proximité de l’hôpital Louis-Constant Fleming, et sera opérationnelle en 2023.

La pose de la première pierre s’est déroulée le vendredi 4 février 2022, en présence du docteur Pierre Sainte-Luce, Président-directeur général du Groupe Manioukani, et de son épouse le docteur Corinne Sainte-Luce. Ont également participé à cette cérémonie la directrice générale de l’ARS, Valérie Denux, dont c’était l’un des derniers actes officiels avant son départ, le Président Daniel Gibbs, la directrice de l’hôpital Marie-Antoinette Lampis, ainsi que le préfet Serge Gouteyron.

La clinique Pewen comprendra deux niveaux, un rez-de-chaussée où se trouvera le plateau technique de rééducation et un premier étage consacré à l’hospitalisation complète.

D’une durée prévisionnelle de 18 mois et d’un coût global de 15 millions d’euros, la construction de la clinique Pewen permettra d’employer une centaine de personnes, tous corps d’état confondus. La direction du groupe Manioukani, auquel appartient la clinique, prévoit l’embauche d’une centaine de personnels, en privilégiant l’emploi de professionnels originaires des îles du Nord.

« Il a fallu plusieurs années pour panser les plaies d’Irma, le temps est venu de construire l’avenir de ce territoire », a déclaré le préfet Serge Gouteyron, « 2022 sera l’année où nous verrons des grues. Non pas une grue isolée dans un coin de la Savane, mais des grues, qui seront la preuve que l’Etat, la Collectivité, avec des partenaires publics et privés, investissent dans ce territoire. Et ce projet qui nous réuni ce matin en est l’exemple type, et ce n’est pas n’importe quel projet puisqu’il s’agit de la santé des habitants ».