Le président Daniel Gibbs s’exprime sur le sujet de la succession Beauperthuy (Video)

Chers concitoyens,

Nous vivons à nouveau une période de tensions sociales fortes. J’en comprends tout à fait l’origine, j’en mesure pleinement les conséquences mais il est de mon devoir de lancer un appel à tous les acteurs, ceux qui soutiennent, ceux qui s’opposent, ceux qui gèrent, ceux qui instrumentalisent, pour que nous préservions Saint-Martin de toute dérive.

J’en profite pour inviter à la retenue et appeler à la raison vis à vis de positions sur les réseaux sociaux qui n’apportent rien à la problématique.

Ce que vit la famille Webster depuis de long mois, toutes celles et ceux qui connaissent bien le dossier le vivent aussi, et je fais partie de ceux-là.

Je suis bien évidemment la situation, et plus globalement le dossier “succession Beauperthuy”, depuis des années – même si cela relève du droit privé.

Je le suis parce que des ayants droits saint-martinois, des occupants historiques de ces terrains, sont concernés,

Je le suis parce que la maîtrise de notre foncier, la sécurisation des familles, le respect de notre histoire sont des sujets qui touchent au plus profond de ce que nous sommes.

Ce sont des sujets que toutes les mandatures ont choisi d’ignorer depuis trop longtemps.

Je le suis aussi parce que la Collectivité a décidé durant cette mandature d’assumer les responsabilités du passé.

Elles nous imposent aujourd’hui, de nous donner les moyens à Quartier d’Orléans, et plus précisément à Spring, de régulariser la situation des propriétaires ayant acheté leurs terrains à la commune, qui elle-même les avait achetés à la famille Beauperthuy, dans des conditions ne permettant pas aux acquéreurs de disposer de titres de propriété.

Cette situation, la Collectivité la suit de très près et a engagé les moyens, par le biais d’un avocat, pour sécuriser les propriétaires afin qu’ils obtiennent un titre de propriété.

Le cas de la famille Webster touche tous les Saint-Martinois. Monsieur Webster est ce que l’on appelle un bon père de famille.

Plusieurs membres du Conseil Territorial sont comme moi préoccupés par cette situation et ont donc souhaité qu’une commission générale soit organisée en urgence sur le sujet. Cette commission s’est déroulée le 25 Janvier dernier en présence d’experts du droit, de l’urbanisme.

J’ai d’ailleurs été surpris de constater l’absence de la plupart de celles et ceux qui avaient réclamé cette réunion exceptionnelle et importante.

Pour autant, nos experts ont su expliquer quels étaient les moyens légaux d’action de la Collectivité, et ils sont malheureusement limités.

Pour autant, Monsieur le Préfet et moi-même avons multiplié les déplacements, les contacts téléphoniques.

Nous avons mobilisé nos services pour tenter par tous les moyens à notre portée de trouver des solutions dans cette affaire très complexe.

Je comprends l’exaspération de la famille qui a conduit à ces barrages, je comprends aussi l’agacement des usagers de la route et de celles et ceux qui sont empêchés dans leurs activités…

Mais je me méfie beaucoup des tentatives d’instrumentalisation qui viendraient créer encore un peu plus de division au sein de notre communauté plurielle.

Bien sûr, j’entends ceux qui considèrent que ma place devrait être sur les barrages, avec eux.

J’entends aussi ceux qui considèrent que le blocage de la RN7 est une infraction et qui exigent que la route soit libérée, qui attendent l’intervention des forces de l’ordre.

Ma position est celle d’un élu Saint-Martinois.

Ma responsabilité est de mobiliser tous les moyens pour que la famille Webster sorte de ce cauchemar et que la liberté de circuler soit respectée.

Ma responsabilité est aussi de penser au futur, de tirer les leçons de cette situation pour qu’elle ne se reproduise plus.

En revanche, ma position me permet aussi de dire les choses telles qu’elles sont : la souffrance de la famille Webster, de Rudy et de ses fils, leur fatigue, ne doivent pas être le prétexte à une instrumentalisation politique par certains, inadaptée voire dangereuse !

Ce qui se passe actuellement, le blocage des routes, les démonstrations de force, les défilés de personnalités politiques, les menaces à l’ordre public ne règleront pas la situation de la famille Webster.

Pire, ces agissements sont susceptibles de mettre cette famille en danger et, au-delà, de nous mettre tous en péril.

Ma position, et parce que nous avons multiplié les échanges, est aussi de m’interroger sur les agissements des certains intervenants dans ce dossier “succession Beauperthuy”.

En effet, pendant qu’ici, à Saint-Martin, des gens souffrent, il existe depuis des décennies un ensemble d’individus qui profitent, à l’extérieur, très largement de la succession, de sa complexité et des honoraires payés par les familles pour des conseils dont on peut parfois douter de la qualité, au regard de la situation.

Ma position est aussi de constater que, parmi les ayants droits, certains à Saint-Martin souffrent et vivent dans la crainte, ne comprenant pas les chemins complexes et tortueux du droit français et bataillant tous les jours pour garder leurs terres et en vivre.

Pendant ce temps, d’autres ayants-droits sont loin, n’ont à la limite jamais mis les pieds à Saint-Martin, n’ont aucune autre perception de cette affaire que l’argent qu’ils pourraient en tirer.

Le dossier “Succession Beauperthuy” est un dossier fort ancien, mais les spéculateurs et les vautours en utilisent les failles juridiques froidement et cyniquement : ils n’ont aucun intérêt à ce qu’intervienne une issue favorable.

Personnellement, parce que des drames humains se déroulent sous nos yeux et que je refuse l’impuissance, je saisirai le Garde des Sceaux pour qu’une attention toute particulière soit portée sur ce dossier qui traîne depuis trop longtemps et continuerai de mobiliser les services de la Collectivité pour que tout ce qui peut être fait le soit, dans la dignité, le dialogue et le respect de la Loi. ».

Daniel GIBBS

Président