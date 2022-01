Condoléances du Président Daniel Gibbs

« C’est avec une immense tristesse que j’ai appris le décès du jeune Nicolas Isaac-Gracchus, survenu ce dimanche 23 janvier 2022.

Mes pensées et ma profonde sympathie vont à sa famille, sa maman, employée de notre collectivité, son papa, son frère et l’ensemble de leurs proches.

Nous sommes bouleversés, submergés par la peine. Il n’y a pas de mots qui puissent atténuer la douleur face à ce drame mais je veux qu’ils sachent que nous sommes à leurs côtés et que tout un territoire s’unit à leur chagrin.

J’adresse mes condoléances émues et mon soutien indéfectible à la famille et aux proches au nom de la Collectivité de Saint-Martin, ses élus et son personnel, ainsi qu’en mon nom et celui de ma famille. ».

Daniel GIBBS

Président