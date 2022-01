Politique : Le parti Reconquête d’ Eric Zemmour à Saint-Martin

Samedi dernier, Jean Martino, responsable du pôle de rédaction du programme pour l’outre-mer du parti Reconquête, et Clément Borioli, référent Reconquête pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin, ont rencontré la presse pour présenter le programme d’Eric Zemmour pour l’outre-mer et l’implantation dans les îles du Nord du parti. Entretien avec Clément Borioli, référent local…

SXMInfo : Quelles solutions peut apporter Eric Zemmour pour les îles du Nord, et Saint-Martin en particulier ?



Clément Borioli : Les solutions sur Saint-Martin vont être multiples. Il y a un programme national qui va s’appliquer partout, et il y a des accents qui vont être mis sur l’accès à l’eau potable, ce qui est très important. C’est dans le programme pour l’Outre-mer… On sait très bien qu’il y a des soucis d’eau en Guadeloupe et à Saint-Martin. Il y a des solutions qui vont être trouvées pour les réseaux d’eau potable. C’est un point sur lequel Reconquête travaille à Saint-Martin.

SXMInfo : L’immigration, quelle soit légale ou illégale, est importante sur les deux parties de l’île. Comment Reconquête peut gérer l’immigration ?



Clément Borioli : On travaille sur comment on peut apporter une solution sur la gestion de l’immigration à Saint-Martin. Trouver des solutions, peut-être avec des accords avec le côté hollandais, pour avoir une gestion commune.

Pour ce qui est de l’immigration illégale, s’ils sont attrapés, il y aura des recherches qui seront entamées et ils seront raccompagnés chez eux. C’est la procédure actuelle qui devrait être appliquée, et qui n’est pas appliquée.

SXMInfo : Justement, concernant les relations avec Sint Maarten…



Clément Borioli : Quand Eric Zemmour sera élu, il y aura des relations diplomatiques qui seront mises en place, pour trouver des solutions. C’est un sujet sur lequel on travaille, on n’oublie pas Saint-Martin dans le programme national.

SXMInfo : Reconquête peut répondre aux attentes des saint-martinois ?

Clément Borioli : Eric Zemmour a un intérêt particulier pour Saint-Martin, qu’il aime beaucoup. On travaille énormément pour pouvoir répondre aux attentes des saint-martinois. Que ce soit aussi pour l’accès aux soins à l’hôpital, aux soins plus spécifiques pour que les saint-martinois soient considérés comme tous les français. Et qu’il n’y ait pas des listes d’attentes plus longues en fonction de là où ils se trouvent sur le territoire.

SXMInfo : Concernant l’enseignement à Saint-Martin. La population et les jeunes sont majoritairement de culture anglophone et la scolarisation se fait principalement en français. Ce qui pose parfois des problèmes pour l’apprentissage du français, voire de l’anglais, pour certains élèves…

Clément Borioli : Au sujet de l’enseignement, il y aura un accent qui sera mis pour que le français soit un acquis prioritaire. Pour permettre un accès à l’administration, permettre aux français de Saint-Martin de pouvoir voyager sur le territoire national sans problème avec la langue, et avoir des opportunités sur le territoire national.

Car aujourd’hui, lorsqu’on écrit un CV avec des fautes d’orthographes, très souvent l’employeur le met à la poubelle. Il faut que la langue soit maîtrisée, c’est un point majeur. On n’oublie pas que l’anglais est parlé par les saint-martinois, donc ils continueront d’apprendre et de parler l’anglais, mais le français doit être maîtrisé.

Propos recueillis par SXMInfo