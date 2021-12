MESSAGE DE NOEL : PRESIDENT DANIEL GIBBS

Marigot, jeudi 23 décembre 2021 :

Mes chers compatriotes,

Après une année tumultueuse et éprouvante, nous entrons dans une période plus calme, où l’esprit de Noël va – je l’espère – apporter à chacun d’entre vous les moments de partage, de bienveillance et de sérénité auxquels nous aspirons tous.

L’année 2021 a été épuisante à plus d’un titre.

À l’instar du reste du monde – nous subissons encore l’épidémie de COVID, alors même qu’à Saint-Martin plus qu’ailleurs, nous avions déjà traversé de grandes épreuves.

Mais le plus dur est derrière nous.

Nous sommes, aujourd’hui, dans une dynamique nouvelle de développement qui doit profiter aux Saint-Martinoises et aux Saint-Martinois.

En dépit des entraves administratives qui nous ont ralentis, nous avançons,

Saint-Martin avance et progresse chaque jour davantage.

Ensemble, nous avons accompli de belles choses et notre île touristique est aujourd’hui en mesure d’accueillir dignement ses visiteurs.

Je veux remercier celles et ceux qui font preuve de bienveillance pour leur territoire, ceux qui savent déceler le positif en toute circonstance et qui se battent pour innover et construire un Saint-Martin accueillant, fier et prospère.

C’est primordial car le tourisme est notre principale source de revenus.

Il faut à tout prix préserver ce secteur d’activité et le développer dans un élan collectif.

Nous avons un atout majeur : les touristes aiment Saint-Martin et lui sont fidèles.

Ils reviennent sur notre Friendly island.

C’est une chance qu’il faut saisir et entretenir, chaque jour, chacun à notre niveau !

Les visiteurs sont plus nombreux cette année, et nous pouvons nous réjouir de voir notre tourisme prospérer à nouveau. Un tourisme que je souhaite voir profiter à toutes et à tous, car générateur d’emplois, et de bénéfices directs et indirects pour les entreprises saint-martinoises.

C’est aussi avec le retour de la destination “Saint-Martin” au premier plan que nous parviendrons à travailler mieux et plus à la nécessaire diversification de nos activités économiques.

Les tensions sociales de ces derniers mois nous rappellent combien il est important de poursuivre nos efforts pour accompagner la jeunesse de ce territoire, et ce, dans un dialogue constant, respectueux et constructif.

Une jeunesse brillante, qui n’hésite plus à partir se former ici ou ailleurs, pour nous revenir diplômée et expérimentée,

mais aussi une partie de la jeunesse en souffrance et en frustration, qui peine à trouver sa place dans cette société de la performance, conditionnée par le profit, le matérialisme et le culte de l’apparence.

C’est avant tout pour cette jeunesse que nous déployons des dispositifs de soutien et d’accompagnement qui sauront, je le souhaite sincèrement, parvenir jusqu’à ceux qui en ont le plus besoin.

Chers Parents,

Je sais les difficultés que vous rencontrez au quotidien,

Vous avez un rôle majeur à jouer dans la réussite de vos enfants.

Sans vous et l’éducation que vous saurez prodiguer, les institutions ne pourront relever, à elles seules, ce grand défi que nous devons résoudre ensemble.

Nos enfants ont besoin de nous tous, et avant tout de règles de vie et d’un accompagnement de tous les instants.

Chacun doit faire sa part.

Au-delà de ce message réaliste mais sincère,

Je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année,

Que cette trêve bien méritée vous apporte des moments de partage et de joie avec vos proches.

Continuons d’œuvrer collectivement pour un avenir partagé Un avenir serein, heureux et prospère.

Ne laissons pas les sujets de discorde nous diviser,

Saint-Martin à la chance de voir cohabiter en harmonie de nombreuses communautés,

C’est une richesse unique que nous avons su préserver jusqu’alors et qu’il faut continuer à choyer, : l’orgueil d’être différent ne doit pas empêcher le bonheur d’être ensemble !

Comme l’a justement dit l’homme d’affaires américain Henry FORD : « Se réunir est un début. Rester ensemble est un progrès. Travailler ensemble est la réussite. »

Je vous souhaite à toutes et tous un joyeux Noël dans la bienveillance, le respect et la solidarité,

avec une pensée particulière pour ceux qui traversent des moments difficiles.

Prenez soin de vous,

Prenez soin les uns des autres,

Bonnes fêtes à tous.

ENGLISH VERSION

My dear fellow citizens,

After an eventful year, we are entering a gentler time of the year. May the holiday season bring each of you peace, joyful times and many pleasant memories shared with family and friends.

2021 has been a trying year. Firstly, like the rest of the world, we are facing an unprecedented health crisis with the Covid19 virus.

Secondly, because in Saint-Martin more than elsewhere, we have already experienced great hardship.

But the hardest part is now behind us.

Today, we are in a new dynamic phase of construction and development that should benefit our Saint-Martin people.

Despite the administrative delays that have constrained us, we are moving forward,

Saint-Martin is moving forward and progressing every day.

We have achieved great things together and today, our destination is able to accommodate its visitors.

I want to thank those who always show kindness to the others, who keep a positive attitude and strive every day to innovate and build a more welcoming, pride and prosperous Saint-Martin.

This is crucial because tourism is our main source of income.

This sector of activity must be preserved at all costs and developed in a collective effort.

We have a unique asset: tourists love Saint-Martin and are loyal to it.

They always come back to the Friendly Island. It is an opportunity that we must seize!

We have more visitors this year and we should be grateful to see tourism flourish again on our island.

Tourism must benefit to everyone, because it generates jobs, and give direct and indirect benefits for all our businesses.

It is also with the promotion of our touristic destination that we will be able to work more efficiently on the diversification of our local economy.

The social tensions in the recent months remind us the importance to pursue our efforts in support of our youth in a constant, respectful and constructive dialogue.

A bright and daring youth who no longer hesitates to go abroad for training and return qualified and experienced.

But there’s also a part of our youth who is suffering and struggling to find its place in this society which prizes achievements and is conditioned by profit, materialism and the cult of appearance.

It is first of all for our young people in difficulty that we are putting in place different supporting mechanisms which will, I sincerely hope, reach those who need them most.

Dear Parents,

I know the difficulties you face on a daily basis,

You play crucial role in the success of your children.

Without you and the education you will be able to provide, the institutions on their own could not rise to this great challenge which we must solve together.

Our children need a family environment, rules of conduct and above all, support at all times.

Education changes everything and in this department, responsibilities are shared.

Everyone must do their part.

Beyond this realistic but sincere message,

I wish you a happy holiday season. May you share this well-deserved truce with your loved ones.

Let’s continue working collectively for a peaceful, happy and prosperous future.

Let’s not allow disagreements divide us,

Saint-Martin is blessed to have many communities cohabit in harmony,

It is a unique wealth that we have managed to preserve up to now and that we must continue to protect and cherish.

The pride of being different should not prevent the happiness of being together !

As the great American business leader, Henry Ford, once said: “Coming together is the beginning. Keeping together is progress. Working together is success.”

I wish you a Merry Christmas with kindness, respect and solidarity,

I have a special thought for those who are going through difficult times.

May the spirit of Christmas bring you joy, peace and love.

Take care of yourselves,

Take care of each other,

Merry Christmas

May God bless Saint-Martin.