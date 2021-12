Omicron : L’argument ultime dans son projet du contrôle vaccinal total de La République en Marche

Cela devient tellement difficile pour La République en Marche de convaincre la population sur le bien-fondé des actions imposée par le biais du conseil de défense sanitaire qu’il ne pouvait rêver mieux qu’un nouveau “variant” Covid pointe son nez sur la planète.

La presse internationale fervente utilisatrice des titres putaclics ont sauté sur l’occasion afin d’arrondir les courbes de leurs programmes de publicité en ligne tout en faisant le travail de marketing indispensable pour nos gouvernements. En effet, on pourrait se rassurer en observant une activité forte nationale et indépendante sur ce même sujet de pandémie, tueuse d’humanité, nous laissant alors l’espoir d’un réveil intellectuel. Malheureusement, on ne peut que constater que l’ensemble des dirigeants de ce monde s’engouffrent très rapidement dans la plus petite brèche afin de battre le pavé du Graal absolu, celui d’être reconnu comme le sauveur de l’univers face au méchant virus Covid-19.

Alors, soyons fou un peu plus, allons plus loin dans le sujet, plus au fond, plus en profondeur, avec force, avec vigueur ! La presse ayant déjà joué la première note de la nouvelle partition, le peuple étant donc déjà préparé à l’électrochoc, le compte-rendu du conseil de défense sanitaire de ce lundi 6 décembre 2021 peut désormais à son tour entrer de plein fouet dans les archives de l’histoire de ce 21eme siècle. La modification programmée du pass sanitaire peut être enfin dévoilée sans oublier le programme financier du vaccin pour tous, c’est-à-dire vacciner coute que coute les enfants de moins de 12 ans, et bientôt probablement, les nourrissons. Soit ! Le virus est tellement tueur, comme l’affirme le wikipresse mondial, que ces vaccins tombé du camion par ces géants pharmaceutiques sont les bienvenus.

Dans les grandes lignes, le gouvernement annonce en conférence de presse ce lundi 6 décembre :

Rappel obligatoire pour la 3e injection 5 mois après la deuxième dose afin de conserver votre pass sanitaire.

Le protocole sanitaire a été rehaussé au niveau 3 à l’école, ce qui rendra obligatoire le port du masque dans les cours d’écoles, la limitation des sports de contact et une nouvelle organisation pour éviter le brassage à la cantine.

Les discothèques ferment pendant les quatre prochaines semaines, jusqu’à début janvier.

Test PCR valable 24 heures au lieu des 48 heures pour ceux qui ne sont pas vaccinés et qui souhaitent un pass sanitaire.

Retour du gel hydro-alcoolique partout, trop souvent délaissé (..)

Retour du Masque partout pour les vaccinés comme les non vaccinés dans les lieux recevant du public

Ouverture de la vaccination “à tous les enfants” de 5 à 11 ans, “sur la base du volontariat, si possible d’ici la fin de l’année”.

Marchés de Noël soumis au pass sanitaire…

D’autres mesures sont en cours d’édition, mises à jour à suivre.

La bonne nouvelle pour les moutons de Panurge, il n’y a pas d’annonce de couvre-feu ou de confinement en prévision. L’observation est que le conseil de défense sanitaire se concentre avant tout sur la vaccination.

Ouf, on a eu tellement chaud pour nos vacances au sport d’hiver !