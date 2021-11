Un 11 novembre sous le signe du sport

Le 11 novembre 2021, l’association SXM Sport Mouvement organise un grand événement multisports, sur le terrain situé entre Super U et le McDonald’s de Marigot.

Ce jour-là, une compétition de baseball sera organisée avec des jeunes de moins de 12 ans de Saint-Martin et de Sint Maarten, une démonstration de boxe avec différents clubs des deux parties de l’île aura lieu sur un ring adapté, une exhibition de pétanque permettra de s’initier, et des équipes de jeunes de moins de 11 ans feront une démonstration de futsal.

L’objectif de l’association SXM Sport Mouvement est de faire revivre le sport sur le territoire avec le concours de la Fédération UFOLEP et de la Fédération Française Sports Pour Tous. « Nous voulons redynamiser l’île avec notamment le baseball, futsal, basket, volleyball, organiser des compétitions internationales et participer ainsi à la venue de touristes, mais aussi motiver les jeunes des différents quartiers de Saint-Martin », assure le Président de l’association, Julius Richardson.

Ce dernier tient à faire savoir aux parents que désormais il est possible de licencier leurs enfants, « car sans licence ils ne pourront pas pratiquer leur sport au sein de l’association SXM Sport Mouvement », qui comprendra plusieurs équipes dans chaque sport et catégorie.

Le 11 novembre, le Président Julius Richardson demande à la population de venir supporter l’association SXM Sport Mouvement, pour cet événement organisé avec la participation de McDonald’s et Super U.

