Collectivité de Saint-Martin : Renouvellement de la convention de partenariat avec le ministère des armées et son centre du service national et de la jeunesse de Guadeloupe.

La Collectivité de Saint-Martin a signé, ce mercredi 20 octobre 2021, le renouvellement de la convention de partenariat avec le ministère des armées et son centre du service national et de la jeunesse de Guadeloupe.

Cette convention est à la fois signée par le représentant de l’armée, le président de la Collectivité Daniel Gibbs, et la présidente de la CTOS, Pascale Laborde. Elle consiste à mettre à disposition des locaux et à fournir des prestations de soutien logistique pour les Journées Défense et Citoyenneté organisées à Saint-Martin.

Par cette convention, la Collectivité de Saint-Martin s’engage à mettre des locaux à disposition du ministère des armées et son centre du service national et de la jeunesse de Guadeloupe, pour la durée des sessions « Journées de défense et citoyenneté ». Il s’agit du renouvellement d’une convention déjà en vigueur. Les locaux et le mobilier sont situés à l’école Emile Choisy et mis à disposition de l’armée à chaque déplacement, sans contribution financière.

Les sessions étant organisées par demie journée, une collation est servie aux jeunes le matin (45 jeunes) et une autre collation l’après-midi (45 jeunes) ainsi qu’à l’équipe d’encadrement du CSNJ-G (5 encadrants). Cette prestation est assurée par la CTOS.

La Collectivité permet ainsi aux différents corps d’armée de venir sur le territoire dans un cadre adapté, pour accueillir les jeunes lors des Journées Défense et Citoyenneté mais aussi pour organiser leurs sessions de recrutement.

Les 3 armées, terre, air marine, sont d’ailleurs à Saint-Martin cette semaine pour des sessions de recrutements. Les jeunes intéressés peuvent se rendre au service AIO, ancienne Ecole Evelyna Halley, rue de Hollande à Marigot.