INTOX ? Un nouveau variant du covid-19 particulièrement dangereux, le ProPaGandiss 21

La nouvelle vient de tomber sur les téléscripteurs des rédactions du monde entier…

Un variant particulièrement dangereux à pointé son nez dans au moins 4 pays. l’Angleterre, la France, la Russie et le Mozambique, le ProPaGandiss 21.

Les scientifiques laborantins n’ont pas pu encore déterminer s’il est plus contagieux que ses frères comme le Delta 4, le triangle d’or ou le cube carré, mais ils estiment qu’il sera particulièrement dangereux pour les moutons de Panurge. Au regard du brevet de secouriste de notre ministre de la Santé, ce variant extrêmement dangereux est responsable du décès de plusieurs milliers de personnes sur mars. Le pass Sanitaire devient désormais obligatoire dans les toilettes publiques de Bercy et la 17e dose de vaccin à ArN messagé est recommandée pour toutes les personnes fragiles, à savoir les moins de 12 ans, les femmes, les ouvriers agricoles, les Antillais et la mère Denise.

Une souche a cependant été isolée et montrerait un Adn étrange, inconnu dans notre système solaire. Il se pourrait bien qu’il s’agisse d’un système synchronisant sur la 5 G de l’opérateur historique, mais présentant encore des bugs pour la compatibilité des autres réseaux. Peut importe, le ministre des médias et agences de pub à lancé une campagne de Chemtrail afin d’essaimer des correctifs autos agglutinants.

Vous l’aurez compris, cette situation est terrifiante, vous devez courir chez votre médecin traitant afin que celui-ci vous inocule par voie rectale le correctif G66hJJG qui devrait normalement, d’après des études sur 22 millions d’individus soumis a améliorer votre transit intestinal.

Pour les sceptiques, il est évident que tout cela ne rime à rien et qu’ils peuvent immédiatement retrouver au fond de leurs cerveaux un semblant de libre-arbitre et de réflexion neuronale.

Vivement la 30e vague qu’on puisse ouvrir le grand feu des enfants nucléaire.

Un scientifacebook