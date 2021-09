Modalités d’accueil des enfants de parent travaillant dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire ainsi que les établissements habilités à cet effet

COVID-19 / REPORT DE LA RENTRÉE AU 13 SEPTEMBRE 2021 DANS LES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION : DÉROGATION POUR L’ACCUEIL DES ENFANTS DES PERSONNELS INDISPENSABLES À LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE.

Du fait de la situation sanitaire aux Antilles, l’accueil des élèves dans les établissements d’enseignement et de formation publics et privés, écoles, collèges et lycées de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin est programmé au lundi 13 septembre 2021.

Afin de limiter l’impact sur l’organisation des parents travaillant dans les secteurs liés à la gestion de la crise sanitaire, les services de l’Éducation Nationale ont mis en place un dispositif d’accueil visant à recevoir les enfants de personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire :

Établissements publics :

• Le collège Mont des Accords ;

• l’école Emile Choisy.

Établissements privés :

• l’école Happy-school ;

• l’école au bord de l’eau ;

• l’école Jean de la Fontaine.

La liste des professions éligibles au dispositif d’accueil des enfants figure sur l’annexe 2 de l’arrêté n°2021/196/PREF/CAB, publié sur le site internet de la préfecture au lien suivant http://www.saint-barth-saint-martin.gouv.fr/Media/Fichiers/RAA-2021-196