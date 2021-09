Air Antilles : Reprise des vols ce mardi

Les avions de la compagnie guadeloupéenne Air Antilles avaient été interdits de vols, le jeudi 26 août 2021, par la DGAC (Direction générale de l’aviation civile) après avoir pris connaissance du rapport émis par l’OSAC (Organisme pour la sécurité de l’aviation civile) qui signalait huit manquements sur la maintenance de la flotte de la compagnie.

Le Groupe CAIRE, qui regroupe les compagnies Air Antilles et Air Guyane, explique que la suspension par l’OSAC résulte d’un « constat d’anomalies dans le cadre d’un convoyage retour, après un chantier de dix mois chez un sous-traitant aux Etats-Unis, sur lequel certaines pièces détachées avaient dépassé leur butée calendaire nécessitant une révision.

Lors de ce vol de convoyage, aucun passager ne se trouvait à bord, précise le Groupe CAIRE, et l’habilitation du service de suivi CAMO (Continuing airworthiness management organisation) a été suspendu pour deux types d’appareils, « le temps que nous apportions les garanties que ces événements ne pourraient arriver sur d’autres appareils de la flotte, et que l’organisation du service était capable d’anticiper un tel événement dans le futur ».

« Il s’agit d’un contrôle administratif et non la remise en cause de l’état de la flotte » tient à souligner le Groupe CAIRE, tout en assurant avoir « apporté la preuve que l’ensemble de la flotte opérationnelle de notre compagnie était en parfait état de navigabilité, conformément aux différents programmes de maintenance agréés ».

Le communiqué d’Air Antilles assure que « les vérifications administratives effectuées par la DGAC n’ont révélé aucun manquement, qu’il s’agisse du respect de la règlementation ou de la maintenance de la flotte ».

L’activité d’Air Antilles est donc revenue à la normale ce mardi 31 août, en fin de matinée, « avec l’ensemble de notre flotte, en respectant les plus hauts standards de sécurité, comme nous l’avons toujours fait », précise le communiqué, tout en dénonçant « des fakenews qui ont circulé sur certains médias et réseaux sociaux ».