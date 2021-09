Louisiane : L’ouragan Ida rétrogradé en tempête tropicale après avoir touché terre en catégorie 4

Rétrogradé en tempête tropicale ce lundi après avoir touché terre quelques heures plus tôt, l’ouragan Ida charrie avec lui des vents tempétueux et des pluies diluviennes, qui menacent la Louisiane et notamment la Nouvelle-Orléans.

La Louisiane, largement privée d’électricité, se préparait lundi à découvrir l’étendue des dégâts provoqués par le passage de l’ouragan Ida, avec une personne tuée par la chute d’un arbre à Prairieville, près de La Nouvelle-Orléans. La rafale de vent maximale enregistrée était de 172 mph, soit 277 km/h. et inondé de vastes régions côtières. Déracinant les arbres, détruisant des toits ou certains bâtiments, l’ouragan a par sa violence plongé dans le noir plus d’un million de foyers dimanche soir, dont la grande ville de La Nouvelle-Orléans.

Classé en catégorie 4 avec des vents soutenus de 240 km/h lorsqu’il a commencé dimanche en milieu d’après-midi à directement frapper les côtes de cet État du Sud des États-Unis, l’ouragan s’est progressivement affaibli dans la nuit et a été classé lundi matin tempête tropicale par les services météorologiques américains.

Les risques d’inondations se poursuivent et des pluies torrentielles continuaient de s’abattre dans le sillage de la tempête, notamment dans les États du Mississippi et de l’Alabama.

” Les prochains jours seront difficiles “

Ida ” sera l’un des ouragans les plus puissants à frapper la Louisiane depuis au moins les années 1850 “, avait prévenu le gouverneur de l’État, John Bel Edwards. ” Il n’y a aucun doute que les prochains jours et semaines seront extrêmement difficiles “, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse. Le souvenir de Katrina, qui avait touché terre le 29 août 2005, reste douloureux en Louisiane. Plus de 1 800 personnes avaient péri et les dégâts s’étaient comptés en milliards de dollars.

La Maison Blanche a annoncé dimanche que les agences fédérales avaient déployé plus de 2 000 spécialistes en intervention d’urgence, y compris des équipes de recherches, ainsi que des réserves d’eau, de nourriture et des générateurs électriques. Avec le réchauffement de la surface des océans, les ouragans deviennent plus puissants, selon les scientifiques. Ils font notamment peser un risque de plus en plus important sur les communautés côtières.

Image une par Thomas Pesquet depuis l’ISS