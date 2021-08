Le pass sanitaire bientôt obligatoire pour le personnel de la compagnie Air Caraïbes et French Bee

Pass sanitaire ou vaccin obligatoire : le personnel des compagnies aériennes soumis à des obligations sanitaires

Le pass sanitaire concernera dès le 30 août le personnel navigant de nombreuses compagnies aériennes en France Métropolitaine, d’autres transporteurs tels que Qantas, Swiss, Air Canada ou encore United imposent la vaccination obligatoire à leurs salariés, du côté d’Air Caraïbes et French Bee aussi, on se prépare à l’application du pass sanitaire pour les navigants.

Marc Rochet, directeur général des deux compagnies (Groupe Dubreuil) a indiqué il y a quelques jours sur BFM Business : “nous allons demander à tous nos navigants le pass sanitaire. Et pour ceux qui ne sont pas en pass sanitaire, nous prendrons les mesures d’entretiens individuels et nous pourrons aller jusqu’à la suspension du contrat de travail comme le prévoit le décret”

Il précise que le personnel métropolitain est vacciné à 80% alors qu’aux Antilles : “nous sommes dans les chiffres aux alentours de 20 à 25%. Le vaccin c’est la seule solution de sortie la crise,” martèle t-il.

Air Caraïbes comme French Bee ont par ailleurs bénéficié des mesures générales d’aides déployées par le gouvernement : activité partielles ou encore report des redevances et taxes aéronautiques, comme l’ensemble du secteur.

“Mais nous n’avions pas réussi à monter un dossier d’aides directes aujourd’hui notre position est simple : nous apportons notre soutien le plus total à l’Etat sur les mesures sanitaires, ou encore les rapatriements. Un de nos A350 a été transformé pour transporter des personnes en réanimation pour le compte du ministère de la santé. Après nous lui demandons aussi d’assumer les conséquences de ses décisions. Nous demandons d’être soutenus comme d’autres secteurs comme l’hôtellerie et la restauration”.

Pour le patron d’Air Caraïbes et de French Bee : “soit à la mi décembre les conditions sanitaires seront réunies pour la reprise, et je ne vous cache pas que j’ai des doutes. Nous avons des achat sur noël mais c’est très réduit. Donc soit c’est la reprise mi-décembre sur les Antilles et la Polynésie soit cela repoussera plus loin et alors la situation sera extrêmement difficile pour nous, pour mes confrères et pour tout le monde”.

Pas certain alors que la décision de “tous” vaccinés ou “la porte” soit la solution ultime qui sauvera les deux compagnies du crash économique en rentrant de la rang politique de la crise sanitaire. La réponse en fin d’année d’après le grand directeur Marc Rochet.