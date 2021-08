Les avions d’Air Antilles Express bloqués au sol par la DGAC

Les avions de la compagnie sont cloués au sol sur les pistes des aéroports Pôle Caraïbe (Guadeloupe) et Aimé Césaire (Martinique). La direction générale de l’aviation civile a retiré les certificats de transporteurs de la compagnie d’Air Antilles.

Dans une période déjà compliquée pour les transporteurs aériens en raison des multiples contraintes qui pèsent sur les voyageurs, la suspension du certificat de vol d’Air Antilles Express est un sacré coup dur pour la compagnie. Depuis le 27 aout au soir, aucun des ATR ou des Twin-Otter d’Air Antilles ne peut décoller du tarmac des aéroports de Martinique ou de Guadeloupe.

La direction générale de l’aviation civile a épinglé la compagnie aérienne pour des manquements concernant la maintenance de 11 avions de la flotte. Les butées calendaires des appareils n’ont pas été respectées. C’est l’Osac (organisme pour la sécurité de l’aviation civile) qui a relevé que les délais entre les révisions des avions n’étaient pas respectés.

“Au cours de la surveillance de votre organisme depuis le début de l’année 2021, nous avons constaté 8 non-conformités majeures, concernant les flottes ATr et Twin, qui démontrent que votre système de gestion ne permet pas de contrôler la conformité aux procédures requises pour assurer la navigabilité des ces flottes d’aéronefs et d’adéquation des procédures. Rapport DGAC envoyé à Air Antilles”

Les compagnies ont, outre la responsabilité du service aérien, celle de la maintenance et des réparations de leurs appareils. Depuis le vendredi 27 août (20 heures) la compagnie guadeloupéenne n’a plus de certificat de transporteur. Aucun vol avec passagers ne peut être assuré.

Toutes les rotations prévues ce samedi 28 août entre la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin, la Dominique et les îles de la caraïbe sont annulées.

Autre incidence directe, la compagnie régionale est en relation directe avec Air France selon un accord signé en octobre 2012 pour la commercialisation et la vente de places sur les liaisons entre Pointe-à-Pitre, Fort-de-France, Sainte Lucie et Cayenne.

Dans un communiqué publié en fin de matinée ce samedi 28 août 2021, la compagnie apporte les précisions suivantes :

“Contrainte de suspendre une partie de ses opérations, le temps d’effectuer des vérifications administratives demandées par la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC), la compagnie Air Antilles s’excuse auprès de sa clientèle pour les perturbations sur son réseau ce week-end. Elle met tout en oeuvre pour acheminer les passagers concernés par ces perturbations et revenir à une situation normale dans les plus brefs délais. Air Antilles”

C’est une course contre-la-montre qui est engagée par Air Antilles Express. La compagnie fortement impactée par la situation sanitaire comptait sur la relance de ses rotations. Elle doit revoir son programme d’entretien et le faire approuver par l’aviation civile pour retourner rapidement dans le ciel des Antilles et de la caraïbe.

