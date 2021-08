Saint-Barthélemy & Saint-Martin : POLLUTION DE L’AIR EN PARTICULES FINES PM10

RECOMMANDATIONS SANITAIRES Pour les populations vulnérables : Femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants, personnes de plus de 65 ans, personnes souffrant de pathologies cardiovasculaires, insuffisants cardiaques ou respiratoires, personnes asthmatiques. Pour les populations sensibles : Personnes se reconnaissant comme sensibles lors des pics de pollution et/ou dont les symptômes apparaissent ou sont amplifiés lors des pics (par exemple : personnes diabétiques, personnes immunodéprimées, personnes souffrant d’affections neurologiques ou à risque cardiaque, respiratoire, infectieux. ➢ En cas de gêne respiratoire ou cardiaque, prendre conseil auprès d’un professionnel de santé, ➢ Privilégier des sorties plus brèves et celles qui demandent le moins d’effort, ➢ Prendre conseil auprès de votre médecin pour savoir si votre traitement médical doit être adapté le cas échéant. ➢ Éviter les déplacements sur les grands axes routiers et à leurs abords, aux périodes de pointe, ➢ Éviter les activités physiques et sportives intenses (dont les compétitions), autant en plein air qu’à l’intérieur, ➢ Reporter les activités qui demandent le plus d’effort. Pour les jeunes (0 à 6 ans), les écoliers, les collégiens et les lycéens : ➢ Interdire les activités sportives à l’extérieur dans les établissements d’enseignement primaire et secondaire ➢ Pour les jeunes enfants, interdire les activités sportives à l’extérieur et à l’intérieur. Pour la population générale : ➢ Réduire les activités physiques et sportives intenses (dont les compétitions) ➢ En cas de gêne respiratoire ou cardiaque, prendre conseil auprès d’un professionnel de santé. De manière générale : ➢ Se renseigner sur la qualité de l’air dans la région sur le site de Gwad’Air : www.gwadair.fr