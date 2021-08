MODERNA teste un vaccin à Arn Messager contre le VIH – Et si Montagnier avait raison ?

Le 17 avril 2020, sur Cnews, le professeur Luc Montagnier, Prix Nobel de médecine en 2008 pour la co-découverte du virus responsable du sida, confirmait sa déclaration que le SARS-CoV-2 est une fabrication humaine.

De la a dire que le professeur Luc Montagnier avait raison sur la provenance du virus SARS-CoV-2 et passer pour des “complotistes”, il n’y a qu’un pas.

Il avait aussi déclaré que le virus s’était probablement échappé du laboratoire de Wuhan, laboratoire spécialisé dans la recherche des virus a couronne. « Nous en sommes arrivés à la conclusion qu’il y a eu une manipulation sur ce virus. Une partie, je ne dis pas le total. il y a un modèle qui est le virus classique, venant surtout de la chauve-souris, mais auquel on a ajouté par-dessus des séquences du VIH. » « Ce n’est pas naturel, c’est un travail de professionnel, de biologiste moléculaire, d’horloger des séquences. Dans quel but ? Je ne sais pas (…). Une de mes hypothèses est qu’ils ont voulu faire un vaccin contre le sida. »

MODERNA teste un vaccin à Arn Messager contre le VIH

Cette information provenant du ClinicalTrials est particulièrement troublante, en effet, le laboratoire Moderna, créateur de l’un des vaccins contre le Covid-19, lancerait ce 19 août des essais cliniques pour deux vaccins destinés à lutter contre le virus à l’origine du Sida.

Le test aurait réunit plus de 50 participants de 18 à 50 ans. Aucun d’entre eux n’est atteint du VIH. Comme le précise la fiche descriptive publiée sur ClinicalTrials, l’essai durera deux ans. Contrairement au vaccin contre le covid qui à reçu une autorisation temporaire pour être utilisé, Il faudra s’armer de patience car les résultats, suivis avec attention par l’Initiative internationale pour un vaccin contre le Sida, ne seront pas connus avant avril 2023.

Les candidats vaccins de Moderna fonctionnent avec de l’ARN messager. Cette technique, est déjà utilisée par le laboratoire pour son vaccin contre le Covid-19. Elle consiste à envoyer directement des instructions génétiques aux cellules. Celles-ci fabriquent ensuite une protéine, qui aide à lutter contre la maladie. L’ARN messager serait de fait, une grande avancée pharmaceutique : d’ordinaire, les vaccins se basent plutôt sur l’injection d’une partie du virus atténué, pour stimuler la production d’anticorps.

En 2020, le monde comptait ainsi 37,6 millions de personnes vivant avec le virus, dont 1.7 million d’enfants.

Si l’ARN messager a permis de créer des vaccins contre le Covid-19, son efficacité contre le Sida reste à prouver. Le VIH n’est pas aussi “simple” à traiter que le coronavirus. Il a la particularité de muter énormément et de présenter beaucoup de sous-types. Mais surtout, contrairement au virus du Covid, le VIH “s’intègre”, c’est-à-dire qu’il importe son matériel génétique dans les cellules qu’il infecte. Il se transmet ainsi d’une cellule à l’autre. Cette dernière spécificité rend particulièrement difficile l’élaboration d’un vaccin. Du moins c’est ce qu’en disent les chercheurs.

Plus de 35 millions de personnes dans le monde sont décédées des suites du Sida depuis le début de la pandémie, dans les années 80. En France, 173.000 personnes sont séropositives et 24.000 ne le savent pas. Cela peut avoir des conséquences dramatiques, car tant qu’une personne ne prend pas de traitement, le VIH continue de dégrader le système immunitaire.

Que devons nous comprendre dans cette course au vaccin ? Une véritable avancée scientifique qui permettra de sauver des millions de vie ou une course économique des laboratoires et des politiques en mal de reconnaissance ? Vaste sujet…