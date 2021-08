Octopus Telecom va ouvrir prochainement une “instance” d’un réseau Social décentralisé

Facebook, Twitter, Instagram et bien d’autres ont tous un point commun : Ils sont gérés par une société, un groupe, un idéal même parfois qui peut vous rendre la vie dure !

Il faut absolument contrer cette supériorité par un autre système, une autre “vision” et surtout une solution décentralisée. Le rêve étant de ne plus être victime des algorithmes de Facebook ou Instagram ou de la modération de Twitter, sans parler des décisions de Tumblr. Je veux choisir une communauté avec qui je serai d’accord en matière de gestion, d’éthique et de modération. Je veux ou peux même héberger un site moi-même (Octopus Telecom sera en mesure de vous ouvrir la possibilité de le faire, chez vous, pour les autres, pour vous !)—c’est un peut plus compliqué, mais au moins je reste maitre de mon réseau social!

Très prochainement, Octopus Telecom proposera une instance d’un réseau social décentralisé open-source qui présente a lui tout seul ces différentes volontés…

Il s’appelle Mastodon, il est né en 2017

Dans les grandes lignes, Mastodon est un clone de Twitter open source, libre et décentralisé. Il s’agit donc d’un réseau social où la plupart des interventions ont un caractère public et sont regroupées dans plusieurs « timelines » : celle de votre compte, celle de votre « instance » et celle de toutes les instances regroupées dans la « fédération ». Vous n’aurez que 500 signes par « toot » (message, pouet en français). Vous pouvez relayer un toot en le « boostant ».

Qu’est ce qu’un réseau social décentralisé ?

C’est la différence fondamentale avec les autres réseaux sociaux. Le web, de manière générale, est décentralisé : sxminfo.fr est hébergé sur un serveur qui est connecté au réseau mondial, mais, fort heureusement, si notre serveur tombe, vous pourrez toujours accéder à d’autres sites web. Les réseaux sociaux, comme Facebook ou Twitter, sont des services centralisés : s’ils sont hors ligne, vous ne pouvez plus accéder à votre compte. Cette concentration inquiète d’ailleurs autant les techniciens que les défenseurs d’un web libre (en effet, si tout est centralisé, il est plus facile d’imposer des règles qui peuvent, par exemple, mener à la censure).

En quoi Mastodon diffère ? Mastodon est décentralisé. Par exemple, Octopustelecom.social, n’est qu’un des avatars du réseau social (ou, pour reprendre leur lexique, qu’une instance). Cela signifie que n’importe qui peut créer son serveur Mastodon et discuter avec les autres membres du réseau social, voire s’associer à la fédération des différentes instances. Un particulier peut donc avoir son instance qui sera identifiée, à la manière d’une adresse mail, avec son pseudo et le nom de son instance.

Depuis l’instance Octopustelecom.social (exemple…) où se trouvera le serveur d’OctopusTelecom social, nous pourrons communiquer sans problème avec Julien qui se trouve sur sa propre instance de Mastodon nommée sxmdim.town. Automatiquement, le serveur Octopustelecom.social va communiquer avec [email protected] depuis l’adresse [email protected]

Dit comme cela, on voit bien l’analogie avec le système des mails. Dans les faits, cette communication est transparente : comme sur Twitter, vous vous verrez parler avec un compte qui commence par un @.

En résumé :

Une expérience des réseaux sociaux plus sûre car nous mettrons à disposition des outils anti-abus efficaces pour aider à vous protéger. Grâce à la nature indépendante et étalée du réseau, il y aura davantage de modérateurs à qui vous pouvez vous adresser pour une aide personnelle, ainsi que des communautés avec des codes de conduite stricts. Vous pouvez réellement interagir avec eux contrairement aux monstres sociaux Facebook etc… !

Partager vos pensées ne sera jamais aussi pratique

Vous aurez au minimum 500 caractères (nous regardons pour 1000 caractères..). Vous pourrez ajuster le cadrage des miniatures de vos photos. Vous pourrez utiliser des emojis personnalisés, cacher des choses derrière des avertissements de spoilers et choisir qui peut voir n’importe quel statut. Une erreur s’est glissée dans un statut ? Vous pourrez le supprimer et l’éditer rapidement. Bref, de nombreuses fonctions seront a votre disposition.

On y reviendra en détail lors du lancement du réseau courant du mois d’Aout 2021.

A bientôt !