UNSA-TERRITORIAUX SXM : Fiers d’être des syndicalistes

L’irruption d’un groupe de perturbateurs dans notre rencontre UNSA TERRITORIAUX SXM avec la DGS, programmée le 23 juillet, relève plus de la barbarie que l’action syndicale.

Prévue de longue date, notre rencontre n’avait rien d’une action destinée à casser le mouvement en cours. Nous, UNSA TERRITORIAUX SXM, avons un planning avec l’administration territoriale, destiné à régulariser la carrière de l’ensemble des agents de la collectivité, quelle que soit leur appartenance. Devions-nous y mettre un terme à cause du mouvement ?

L’UNSA TERRITORIAUX SXM a fait le choix du dialogue social, de la discussion pour faire avancer nos revendications et améliorer les conditions de travail des agents. Nous exigeons le respect de notre différence.

Et ce ne sont pas les frasques d’un voyou, marionnette de surcroît en mal de reconnaissance, qui vont nous perturber dans notre action en faveur de nos mandants.

La chartre de l’UNSA TERRITORIAUX SXM ne tolère pas certaines revendications étrangères à l’action syndicale, n’en déplaise à certains. Notre philosophie est avant tout la défense de l’ensemble des agents, et c’est la base toute action syndicale. C’est pourquoi nous, UNSA TERRITOTIAUX SXM, affirmons, avec force et conviction, être apolitiques.

Nous, membres du bureau de l’UNSA TERRITORIAUX SXM, savons être pacifiques, tolérants mais fermes sur nos convictions.

Le Bureau UNSA-TERRITORIAUX SXM

