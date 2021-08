Au regard de la grève conduite par le syndicat UNIT978, le président tient à communiquer un point de situation sur le dialogue social qu’il a souhaité instaurer

« L’entrée de la Collectivité a été obstruée, ce lundi 12 juillet 2021, empêchant les agents affectés dans ce bâtiment d’accéder à leur poste de travail. Une action inappropriée, entravant la continuité du service public.

Face à ce constat, je demande au syndicat UNIT978 de lever immédiatement ce blocage qui n’a pas lieu d’être et qui pénalise inutilement les agents territoriaux affectés à ce bâtiment et l’accessibilité des Saint-Martinois aux Services Publics de base.

En effet, suite au préavis de grève du syndicat UNIT978, en date du vendredi 02 juillet 2021, qui comportait des demandes spécifiques sur la localisation de la Police Territoriale, mais également diverses revendications relatives à la situation générale des agents territoriaux, j’ai immédiatement apporté des éléments de réponse concrets, dans un premier temps sur la localisation de la Police Territoriale dès le lundi 05 juillet 2021, dans le respect de la règlementation en vigueur.

Comme je m’y étais engagé, j’ai effectivement adressé un courrier officiel et circonstancié sur la localisation de notre police et l’aménagement des locaux attenants à l’hôtel de la Collectivité.

J’avais, en revanche, demandé à Unit 978 de me laisser le temps nécessaire afin de répondre précisément aux autres points de revendication, au nombre de 29, concernant pour la majorité des points intéressant l’ensemble des agents. Ce fut chose faite le mercredi 7 juillet 2021, à travers un mail du président adressé à UNIT978.

Afin de poursuivre le dialogue social dans un climat apaisé et serein, dans le respect des droits des agents de la Collectivité et au regard des revendications de UNIT.978, j’avais proposé une nouvelle rencontre avec le syndicat, le mardi 13 juillet à 14h00, de manière à pouvoir répondre aux demandes et à avancer ensemble dans l’intérêt de notre institution et de ses agents.

Force est de constater que ma volonté affirmée et sincère de dialogue social n’a pas été entendue ni respectée.

Afin de sortir de cette situation regrettable pour toutes et tous, je propose donc, dans un esprit d’apaisement, d’avancer la réunion programmée demain après-midi, au mardi 13 juillet en matinée, à 8h30, en Salle du Conseil Territorial.

Des réponses concrètes démontrant le travail entrepris depuis 2019 en faveur des agents territoriaux et de leurs carrières, seront apportées lors de cette rencontre, afin de sortir au plus vite de cette regrettable situation de blocage. ».

Daniel GIBBS