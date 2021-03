Incendies à OVHcloud : Alors, criminels ou pas ?

Une semaine après le feu qui a ravagé un de ses quatre datacenters, un nouvel incendie a éclaté ce vendredi 19 mars 2021 à 19 h sur le site OVHcloud à Strasbourg.

Certes, un seul conteneur a été touché, mais il faut reconnaître qu’il est bien étrange que le feu “prenne” si facilement sur ce site pourtant réputé pour être parfaitement bien surveillé et contrôlé. D’autant plus que le feu a pris dans un local batteries du data center SBG 1 qui n’était pas utilisé ni alimenté, d’après une responsable d’OVHcloud. “Dès que les fumées ont été détectées, nos équipes ont été alertées et nous avons immédiatement coupé l’alimentation des data centers SBG 1 et SBG 4, a-t-elle précisé. Nous avons pris la décision d’évacuer SBG 1 et d’interrompre les opérations de la nuit. Toutes les équipes mobilisées sur SBG 3 et SBG 4 sont rentrées chez elles.”

Le sinistre aurait touché 300 batteries de 25 kg sur le data center SBG1. Il a été éteint avec une lance à mousse. Les pompiers ont ensuite procédé à la ventilation du caisson et fait une reconnaissance dans les caissons voisins. Deux employés ont été légèrement incommodés par les fumées. Ils ont été examinés sur place.

Une cinquantaine de personnes travaillaient sur le site du Port du Rhin au moment du sinistre et seuls les agents de sécurité devaient rester sur le site pour la nuit.

Depuis l’incendie survenu dans la nuit du 9 au 10 mars, plus de 130 personnes se relayent 24 heures sur 24 pour remettre le site strasbourgeois d’OVHcloud en état.

Une toute nouvelle enquête qui devra déterminer l’origine de ce nouvel incendie, survenu sur un site à l’arrêt et non alimenté. Deux fois en 10 jours, sur un site particulièrement protégé, le feu semble prendre bien facilement chez OVHcloud à moins que celui-ci soit d’origine criminelle, non avoué pour le moment. Alors, crime passionnel ? Attaque économique ? Terrorisme ? Nous vous recommandons assurément de sauvegarder les données sensibles de vos serveurs informatiques s’ils se trouvent dans un datacenter de la région.

Il se pourrait bien que cela ne soit que le début d’une longue liste.