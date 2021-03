Mardi 9 mars 2021 c’est déroulé le vernissage de l’exposition Faces of Saint-Martin IV – Amazing Faces dans le jardin de la Collectivité.

Les prix ont été remis par le SG de la préfecture Mickael Doré, le président Daniel Gibbs, la 1ère VP Valérie Damaseau, le conseiller territorial Raj Charbhe.

Les 3 premiers lauréats ont reçu une caméra Go Pro (valeurs différentes selon les prix) et les 5 lauréats une impression grand format de leur photographie ayant remporté le plus de points.

Lauréats 2021 :

1- Lauralie PETERSON

2- Nathalie BEAURAIN

3- Steph DEZILES

4- Chloé FOREST

5- Théo FEGER (prix jeunesse)

(Absente Nathalie Beaurain 2ème place)

Le jury 2021 était composé de la Première vice-présidente Valérie Damaseau, la Conseillère territoriale Yolande Sylvestre (présidente commission Culture), le photographe professionnel Christian Manzana, l’artiste plasticienne Florence Poirier Nkpa, le directeur de l’Action Culturelle Alex Richards et Carole Tondu du service Culture de la Collectivité.

Toutes nos félicitations aux lauréats et à leurs modèles !

Collectivité de Saint-Martin