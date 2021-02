INTERVENTION DE LA S.N.S.M. DE SAINT-MARTIN LE LUNDI 22 FEVRVIER 2021

Il est 02h05 du matin quand le CROSS-AG appelle le régulateur de la SNSM de St. Martin. Un bateau serait en train de couler au large de la Baie de Marigot avec une soixantaine (!!!) de migrants à bord.

Ce sont les migrants eux mêmes qui ont alertés les secours; en appelant le SAMU avec leur portable; qui relaie l’appel au CROSS car il s’agit d’une urgence en mer.

Soixante personnes à récupérer; ça en fait du monde; donc la SNSM de St. Martin decide de sortir avec 2 équipes sur leur 2 moyens nautiques.

La Rescue Star part en premier, moto pompe mobile à bord et 4 équipiers, suivi 10 minutes plus tard par la SNS 129 avec 5 équipiers.

Le CROSS n’a pas la position du navire en difficulté; mais ils sont en contact téléphonique avec une personne à bord qui dit qu’ils sont “au large de la Baie de Marigot, Saint Martin”.

Le bateau prend de l’eau et il n’y a aucune lumière à bord; pas de VHF, ils n’ont pas de pyrotechnie (fusées de détresse/ feux à main, etc.); pas de gilets; ni de sifflets, donc rien pour signaler leur emplacement; sauf quelques telephones portables qui marchent encore….

Nos equipages sont donc sur le pont; munis de leur “search-light” et jumelles thermiques pour tenter de trouver ce bateau qui sombre dans une course contre le temps…

La SNS 269 de St. Barth est appelé en renfort; ainsi qu’un Metal Shark des Coast Guard du coté Hollandais; donc il y a 4 bateau SAR qui sillonnent de Galisbay à Baie aux Prunes; mais sans succès…

Le CROSS nous met en conference téléphonique avec les victimes; mais malgré le fait que nous avons un équipier qui parle parfaitement le Creole ils ne parviennent pas à nous expliquer ou ils se trouvent… d’abord ils nous disent “Baie de Marigot”; ensuite ils disent qu’ils sont peut-être un peu plus près “du Coté Hollandais” … c’est la cacophonie à bord; les gens sont paniqués; on entend des pleurs et des prières; ils nous disent qu’il y a des femmes et des enfants; que leur bateau coule et qu’il faut faire vite car l’eau commence à monter…..

On réponds qu’on fait tous de notre mieux; on demande s’ils voient nos gyrophares (négatif); on envoi un fusée parachute en Baie de Marigot pour voir s’ils la voient (négatif) ; puis ils nous expliquent que le vent les rapproche de St. Martin mais qu’ils sont échoués sur un récif…. du coup; ils seraient plutôt à l’est de St. Martin. Le CROSS demande au Metal Shark et la SNS 269 de longer la coté vers le Sud; et la Rescue Star et la SNS 129 passent par le Nord. À Tintamarre la Rescue Star percute une autre fusée de détresse; mais les migrants ne voient toujours rien; ni fusée; ni gyrophare… la Rescue Star fait le tour de Tintamarre; la SNS 129 passe derriere Cay Verte et arrive jusqu’à Oyster Pond; ou ils croisent la SNS 269 et le Metal Shark; donc l’ile complète à été bouclé mais toujours sans aucun signe du bateau qui coule….

Le CROSS demande à la SNS 269 de remonter vers St. Barth; et de faire le tour de leur île aussi; au cas ou les migrants se trompent d’île et sont échoués à St. Barth. Le Metal Shark continue son tour de l’île de St. Martin et le CROSS demande à la Rescue Star et la SNS 129 de rester sur zone secteur Est; il est alors 05h30 et il commencera à faire jour dans peu de temps; en espérant donc que la lumière du jour nous aidera car dans la nuit noir nous ne les avons pas trouvés…. Mais quelques minutes plus tard le CROSS nous appelle tous à la VHF; le bateau à été localisé au lever du jour; bel et bien posé sur un récif….. en GUADELOUPE!!!

Comment ils ont pu imaginer qu’ils étaient deja à St. Martin; alors qu’ils disaient être partis de la Dominique ; Gwada étant juste à coté alors qu’il y a + de 450 Km jusqu’à St. Martin! Fort heureusement leur bateau était bien posé sur la caille et au final ne coulait pas plus car il n’y avait pas beaucoup de fond ou ils étaient; donc les 3 heures de recherches “perdus” sur la mauvaise île n’ont finalement pas changé grand chose; si le bateau aurait vraiment coulé il y auraient peut-être eu plus d’une cinquantaine de morts…

C’est finalement la SNSM de Guadeloupe qui a sauvé les migrants ainsi que les gendarmes qui ont pris en charge 64 personnes (52 hommes, 11 femmes et 1 enfant de nationalité Haïtienne; Colombienne, Vénézolane, et Indienne). Une enquête est en cours.

Nos équipiers sont rentrés à bon port à Marina Fort Louis à 06h30; juste le temps de prendre une douche puis d’aller à leur travails respectifs pour entamer une semaine qui commence dure; nuit blanche pour rien!

