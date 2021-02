Le Phocéa a coulé cette semaine au large de la Malaisie

Le Phocéa, un yacht qui a appartenu à plusieurs grandes fortunes dont l’hommes d’affaires français Bernard Tapie, a coulé au large de la Malaisie quelques jours après avoir pris feu, ont annoncé dimanche les autorités.

Il était un symbole de la toute-puissance de Bernard Tapie du temps de sa splendeur, à la fin des années 80 et au début des années 90 quand l’OM régnait sur l’Hexagone du football et, bien au-delà, sur l’Europe. Le Phocéa a coulé il y a deux jours au large de la Malaisie, non loin de la célèbre île touristique de Langkawi.

D’abord rongé par le feu alors qu’un incendie s’est déclaré à bord, le yacht de 75 mètres a sombré dans les eaux vendredi matin. ” Nous pensons qu’il a coulé vendredi, vers 5 heures ou 6 heures du matin, rapporte l’un des responsables des garde-côtes locaux Mohamad Zawawi Abdullah, cité par Nice-Matin. Nous avons réussi à maîtriser l’incendie mais le feu a causé des dommages irréversibles à la coque. “

Sept membres d’équipage ont été sauvés par les secours.

Construit à Toulon pour le navigateur Alain Colas en 1976, le yacht est surtout connu pour avoir appartenu à Bernard Tapie dans les années 1980 et 1990.

Après la faillite de l’entrepreneur, il avait été racheté en 1997 par la Libanaise Mona Ayoub pour 36,5 millions de francs (7,5 million d’euros au prix actuel), selon des médias.

Photo Twitter @mwl3_tldm

Sources : nice-Matin & Sports.fr