Lettre ouverte des parents sans étiquette : PAS DE SOUS, PAS DE BUS !

Mr le Président, Mme la Préfète,

Nous souhaitons attirer votre attention sur les risques que génère l’interruption du service du transport scolaire.

Nous avons pris connaissance des explications qui ont été apportées par les services de la Collectivité en réponse aux multiples interpellations des parents ; un problème technique dû à une interprétation divergente des textes par le Trésor Public serait à l’origine de la situation.

Nos préoccupations en tant que parents et représentants de parents sont ailleurs et c’est pour cela que nous faisons appel à vous pour un rétablissement du service sans délais.

1- COVID 19

Nous sommes en pleine crise sanitaire et chaque manquement nous expose à des risques supplémentaires de contamination.

Dans le message du 4 au soir, il a été demandé aux parents de prendre des dispositions nécessaires pour leurs enfants jusqu’au rétablissement de la situation.

Il se trouve que depuis le 3 , date de la rentrée, un nombre important d’enfants s’est retrouvé le long de la nationale, à la recherche de solution pour se rendre en cours ou rentrer chez soi : faire du stop ou s’engouffrer dans les bus collectifs, marcher au bord des routes sans trottoir…

Les parents qui ont opté pour le service du bus l’ont fait en grande majorité parce qu’ils ne peuvent pas faire autrement.

Cette situation expose nos enfants depuis mardi et des responsabilités sont engagées.

Les parents ont fait le choix d’un service qui répond à un cahier des charges et qui respecte un protocole imposé qui peut être vérifié à tout moment.

2- Les accidents

Cette situation concerne les enfants du primaire jusqu’au lycée, donc de très jeunes enfants se retrouvent à marcher le long des routes.

Les intempéries des derniers jours ne font que renforcer les risques, la visibilité est moindre et il faut zigzaguer sur les bords de route pour éviter les flaques.

3- La tombée de la nuit

Les lycéens terminent à 17h15 et certains se retrouvent sur la route jusqu’à 18h, il fait nuit à 17h45.

C’est pour toutes ces raisons que nous vous prions, Mr le Président, Mme la Préfète, de trouver une solution pour le rétablissement du service du transport pour lundi matin.

Nous vous remercions et vous prions de croire en nos meilleurs sentiments.

Parents Sans Étiquette.