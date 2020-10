COMMUNIQUÉ DE PRESSE : Application locale des mesures annoncées par le Président de la République

Le Président de la R.publique Emmanuel MACRON vient d’annoncer la mise en place d’un second confinement sur l’ensemble du territoire national.

Celui-ci a pour objectif d’endiguer la propagation de l’épidémie de covid-19. Les préfets d’outre-mer peuvent aménager ces mesures en fonction des situations locales.

Depuis le d.but du mois de mars, Saint-Martin et Saint-Barthélemy comptent respectivement 566 et 83 confirmés ; 10 personnes sont décédées. Sur la semaine du 19 octobre au 25 octobre, 25 cas supplémentaires ont été enregistrés à Saint-Martin et 6 à Saint-Barthélemy. Les taux d’incidence (nombre de personnes positives au covid-19 sur 100 000 habitants ) et de positivité (nombre de personnes positives au covid-19 sur le nombre de tests réalisés en une semaine) ont diminué par rapport aux semaines précédentes mais sont, pour Saint-Martin, toujours au-dessus du seuil d’alerte.

Deux personnes sont actuellement hospitalis.es au Centre Hospitalier Louis Constant Fleming et des évacuations sanitaires ont lieu chaque semaine vers les CHU de Guadeloupe et de Martinique. Plus que jamais les efforts doivent être poursuivis.

Compte-tenu de la situation sanitaire et de la proximité de la saison touristique, Sylvie FEUCHER, Préfète de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a décidé, pour le moment, de ne pas prendre de nouvelles mesures.

Celles qui sont déjà en place restent en vigueur :

 les débits de boisson et les restaurants ferment à minuit ;

 les rassemblements de groupes de plus de 6 personnes sont interdits sur la voie publique ;

 les rassemblements de plus de 6 personnes dans les établissements recevant du public doivent être obligatoirement déclarés en Préfecture ;

 le port du masque est obligatoire dans l’ensemble des établissements recevant du public et dans les rues les plus fréquentées ;

 les établissements recevant du public doivent faire appliquer la règle du 4m2 par personne ;

 les restaurants peuvent continuer . accueillir des clients sans d.passer le nombre de 6 personnes par table, le port du masque y est obligatoire pour le personnel et les clients qui se déplacent et l’ensemble des clients doit être assis.

L’ensemble de la population est invitée à éviter les événements privés et à bien mesurer les enjeux des mauvais comportements individuels pour l’avenir économique de l’île.

L’objectif permanent poursuivi par la Préfecture depuis le début de la crise est la maîtrise de l’épidémie, la réussite de la saison touristique et le redémarrage de l’économie locale. Sans une implication forte et solidaire de chacun d’entre nous, le virus va poursuivre sa circulation et se développer. En dépit des appels à la responsabilité individuelle r.it.r.s de la Préfecture et des autorités sanitaires, des fêtes ont été organisées sur les plages de l’île le week-end dernier ; certains établissements continuent de ne pas respecter les règles indispensables suivies par la majorité ; ils mettent en péril la situation sanitaire. Ces comportements irresponsables doivent cesser. Des procédures administratives sont en cours pour fermer les établissements concernés.

Chaque citoyen de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy a entre ses mains, la responsabilité et l’opportunité de contenir l’épidémie en poursuivant l’application des gestes barrières, en portant le masque et en limitant son cercle social. Si la situation sanitaire devait dégénérer en raison de comportements individuels, une mesure de confinement serait immédiatement adoptée.