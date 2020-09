Saint-Martin et Sint Maarten vers une coopération renforcée sur les sujets conjoints

Jeudi 17 septembre, le Conseil des ministres de Sint Maarten et l’exécutif de la Collectivité de Saint-Martin se sont rencontrés dans le cadre d’une réunion de coopération organisée dans les locaux du Government Building à Philispburg.

Cette réunion avait été décidée d’un commun accord entre la Première Ministre de Sint Maarten Silvéria Jacobs et le Président Daniel Gibbs, dès dimanche 13 septembre, alors que les deux territoires faisaient face aux restrictions de circulation aux frontières et à l’annonce d’une marche de contestation.

Madame Silvéria Jacobs, Première ministre de Sint Maarten, monsieur Egbert Doran, ministre VROMI, madame Anna Richardson, ministre de la Justice, monsieur Ardwell Irion, ministre des Finances, madame Ludmila de Weever, ministre TEATT, monsieur Rodolphe Samuel ministre de l’Education, de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, monsieur Richard Pannefleck, ministre VSA (Santé), étaient autour de la table pour recevoir le président de la Collectivité de Saint-Martin Daniel Gibbs et ses vice-présidents Valérie Damaseau, Annick Pétrus et Yawo Nyuiadzi.

Plusieurs points ont été abordés à l’ordre du jour, dont la levée du contrôle aux frontières, la synchronisation des mesures de prévention sanitaire, la création du United Congress de St. Martin et la mise en œuvre de projets culturels conjoints.

Les discussions ont été particulièrement constructives, s’agissant notamment des échanges sur les protocoles sanitaires en vigueur sur chaque territoire et des mesures conjointes qui pourraient être instaurées pour protéger les populations, comme par exemple la création d’un centre de dépistage Covid19 conjoint.

La première Ministre de Sint Maarten, madame Jacobs, a précisé qu’elle rencontrerait la Préfète de Saint-Martin-Saint Barth Sylvie Feucher et l’Agence Régionale de Santé (ARS), mardi 22 septembre, avec ses équipes du département de la Santé Publique et ses services de prévention (CPS), afin de discuter de la mise en œuvre de ces mesures sanitaires.

Les élus de Saint-Martin et de Sint Maarten ont souligné l’importance de poursuivre les efforts de coopération sur les sujets de préoccupation communs, à l’instar de la relance de la destination touristique et de l’activité aéroportuaire pour la prochaine saison, ou encore de la prévention dans le domaine de la santé. Les élus ont conjointement acté la décision d’accélérer les démarches pour la création du United Congress, organe institutionnel conjoint, qui dans la crise actuelle aurait été particulièrement décisif. Des réunions de travail régulières permettront d’avancer concrètement sur ces sujets de coopération.

En fin de séance, les officiels ont pu exprimer leur reconnaissance suite à l’action pacifique menée par la population mercredi 16 septembre pour l’ouverture des frontières, une marche historique pour Saint-Martin, selon eux.

La Première ministre Silvéria Jacobs a déclaré être très satisfaite d’avoir accueilli cette rencontre, les actions de coopération étant nombreuses et surtout utiles pour faire aller de l’avant les deux territoires.

« Il est nécessaire de poursuivre notre collaboration et un dialogue régulier et de donner ainsi l’exemple en démontrant à l’Etat français et au Royaume de Hollandais notre volonté conjointe d’agir et d’avancer ensemble ».

Le Président Gibbs a rappelé, au regard de la manifestation du 16 septembre, combien il était nécessaire de coopérer en amont dans un cadre légal pour éviter d’en arriver là. C’est la raison pour laquelle le Président Gibbs insiste sur la création du United Congress de St. Martin qui permettrait de discuter et de statuer légalement sur des dossiers conjoints, la coopération restant un outil incontournable dans notre fonctionnement binational.

