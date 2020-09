Frontière : L’unification qui fait la force ? Pas que… Une victoire mais il reste la “crise” sanitaire à gérer

La frontière Sint Maarten / Saint-Martin réouverte dès aujourd’hui.

Enlèvement des containers dès demain du coté de Oyster-Pond et des Terres-Basses.

Un rassemblement de plus de 700 personnes

Ce matin, dès 7h30, les manifestants se sont regroupés sur le parking de Bellevue en partie française et au rond-point du Causeway en partie hollandaise. C’est environ 500 personnes venant du côté français et 200 personnes venant du côté hollandais qui se sont se rejointes au niveau du check-point de Bellevue en scandant « One Island, one people, one destiny » tous ensemble.

A l’issue d’une discussion relativement longue à la préfecture de Saint Martin entre la délégation du collectif Soualiga United et madame la préfète Sylvie Fleucher.

Nous reviendrons demain sur cette journée “chaude” autant du coté des températures sous un soleil bien présent que dans le coeur des manifestants qui semblaient bien déterminés à avoir ce qu’ils souhaitent : La réouverture de la frontière sans condition.

Sortie de la délégation en vidéo de notre confrère Saint-Martin Breaking News: