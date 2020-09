Courrier du lecteur : Lettre ouverte à Sylvie Feucher, Mme la préfète

Lettre ouverte à Sylvie Feucher, Mme la préfète,

Je souhaiterais apporter mon éclairage sur la situation actuelle.

1/ Il semble désormais acquis que la fermeture unilatérale des accès entre la partie française et celle des Pays Bas n’a pas permis d’améliorer les choses. Une prolongation supplémentaire après les 45 jours déjà effectués ne serait pas raisonnable…

2/ Il apparaît que la vision que vous avez de l’épidémie Covid 19 est très anxiogène, prenant en compte majoritairement le nombre de cas détectés positifs ce qui de l’avis de nombreux spécialistes n’est pas le bon marqueur. Ce qui signe une pandémie C’EST AVANT TOUT LE NOMBRE DE DÉCÈS et la gravité qui s’exprime par le nombre de patients en réanimation.

3/ Dans ce contexte je vous propose de bien vouloir (loin des extravagances des uns et des autres …) de prendre connaissance des éléments suivants : • Taux de mortalité dû au virus : Au 10 septembre 2020, le taux de mortalité du Covid-19 (nombre de décès rapporté à la population générale) est de : 0.05% •Taux de guérisons : ramené à l’ensemble des malades contaminés est de 98%. J’ai pris ces informations auprès de médecins et spécialistes renommés en infectiologie. (voir liste en fin de page)

En conclusion rien d’alarmant à ce jour et rien ne permet d’envisager, pour l’instant une flambée épidémique avec des chiffres de contaminations exponentielles comme indiqués dans les médias.

Je vous demande, Madame, en toute sincérité, avec tout mon cœur et mon souci du collectif, avec celui du développement et du bien être de cette île que nous aimons tant de ne pas rajouter du malheur au malheur. Rétablissez au plus vite la libre circulation, je sais aussi que les Saints Martinois vous en seront reconnaissants.

Bien amicalement, Patrick FRANC

Références médicales consultées : Pr Philippe Parola, Pr Christian Perronne, Pr Didier Raoult, Pr Laurent Toubiana, Pr Jean François Toussaint, Dr Nicole Delepine, Dr Alexandra Henrion-Caude