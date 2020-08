CARIBBEAN SHIDOKAN de Saint-Martin : Nous revoilà pour la saison 2020/2021

Nos élèves vont reprendre le chemin de l’école début Septembre, avec sérieux et motivation je n’en doute pas malgré les aléas handicapants du covid 19; Pour les indécis à la recherche d’une discipline extra scolaire et qui pourraient être intéressé, je me permets humblement de vous éclairer sur notre discipline :

Le SHIDOKAN est un savant mélange de KARATÉ, de MUAY THAI et de JIU JITSU Brésilien qui vous permettra de vous exprimer avec efficacité dans tous les sports de combat, à toutes les distances et en toutes circonstances, et bien sûr tout sexe confondus, les Femmes et les Jeunes Filles ne sont pas en restent chez nous .

C’est le “Triathlon des Arts Martiaux“ de SOSUI Yoshiji SOENO créateur de ce style innovant et passionnant.

Contrairement à ce que pourraient penser beaucoup d’entre vous, le KARATÉ SHIDOKAN est un mode d’expression extraordinaire pour tous les âges du plus petit (4 ans) au plus vieux (77 ans et plus…), pour tous les poids, de celui qui recherche la compétition à celui qui ne désire que s’entretenir ou apprendre à se défendre, il combine harmonieusement la connaissance la plus approfondie de soi même et de son environnement;

Apprendre à mieux se connaître, c’est la clé de la santé, de l’équilibre et du succès dans la vie !!

– Coordination des gestes , équilibre et fluidité dans les déplacements ne sont pas un luxe réservé aux “super sportifs”, tout est à votre portée !!

– Efficacité, puissance et esquives peuvent un jour vous être bien utiles, peu importe votre gabarit c’est la volonté, l’opportunisme, les automatismes et les techniques bien intégrées qui priment.

– Sans compter bon nombre de qualités indispensables et qui semblent en voie de disparition de nos jours : La Discipline, le Respect, la Tolérance, le Courage, le Travail, l’Esprit d’initiative et bien d’autres …. vous le saviez déjà, n’est ce pas ??

– Enfin et pour conclure, une excellente condition physique et une technique de défense bien élaborée ne peuvent qu’être un plus dans ce Monde où nous vivons : Un esprit sain dans un corps sain et le fait de ne plus être une victime expiatoire dans certaines circonstances, c’est un bel équilibre, un indéniable atout pour se réaliser !!!

Le “CARIBBEAN SHIDOKAN” vous confirme donc le planning des Cours à la ZAC de Bellevue dans son Dojo le BUSHIDO-GYM SOENO ou Salle René MATHON dès aujourd’hui aux horaires indiqués.

Pour les Petits (4 à 7 ans) : Le Mercredi de 14h30 à 15h30

Le Samedi de 09h00 à 10h00

Pour les Enfants (8 à 13 ans) : Le Mercredi de 15h30 à 16h30

Le Samedi de 10h00 à 11h00

Pour les Adultes (SHIDOKAN) Le Lundi de 19h00 à 20h30

Le Mercredi de 19h00 à 20h30

Le Vendredi de 19h00 à 20h30

Le Samedi de 11h00 à 12h30

Pour les Adultes (SHIDO BOXING) Le Mardi de 19h00 à 20h30

Le Jeudi de 19h00 à 20h30

À noter que le SHIDO BOXING se pratique comme le THAI BOXING en short et protections, les cours seront dispensés par Dimitri ASSELIN 4éme DAN JAPON et F.F.KA.D.A. et Jean Charles DOUGLAS 1er DAN JAPON et F.F.KA.D.A.

D’autres ceintures Noires peuvent intervenir dans ces cours et apporter leurs compétences.

Les cours de SHIDOKAN Adultes et Enfants seront dispensés par Christian PUJOL 7ème DAN JAPON et F.F.KA.D.A., Rodolphe ARNAL (Président) 6ème DAN JAPON et F.F.KA.D.A., Max DALIBOT 3ème DAN JAPON et F.F.KA.D.A., Stève GIBERT 2ème DAN Japon et 1er DAN F.F.KA.D.A., Olivier ROCHE 2ème DAN JAPON et F.F.KA.D.A., Laurent TOUSSAINT 2ème DAN JAPON et F.F.KA.D.A., Jean Philippe JIMENES 1er DAN JAPON et F.F.KA.D.A. et Mauricio LANARI 1er DAN JAPON et F.F.KA.D.A.

Vous pouvez ainsi remarquer le nombre et la diversité des ceintures Noires avec lesquelles vous vous entrainerez, il va sans dire que vous apprécierez à coup sûr les qualités d’enseignement, la disponibilité et la gentillesse de ces personnes qui font toute la fierté du CARIBBEAN SHIDOKAN.

POUR TOUS

Les formalités à remplir pour toute inscription :

– Un certificat médical autorisant la pratique du sport (valable 3 ans).

– Quatre photos d’identités « passeport ».

– 80,00 €/an pour la licence SHIDOKAN JAPON & F.F.KA.D.A.

Et pour tout renseignements complémentaires n’hésitez pas à nous joindre :

– Rodolphe ARNAL au 0690 57 57 27

– Christian PUJOL au 0690 74 41 02

– Olivier ROCHE au 0690 74 96 06

Venez nombreux, nous sommes là pour vous servir et vous conseiller, ambiance familiale et entrainements sérieux à bientôt, OSU !

Le président, Rodolphe ARNAL.

Illustration Une : Les profs !