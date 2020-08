Un passage en fin de journée au sud des îles du Nord pour la Tempête Tropicale Laura

A 11 heures locale ce matin, la position estimée était : 17.0N 60.2 W (à environ 300 km au Sud-Est de nos îles du Nord ) avec un déplacement Ouest à 33 km/h et une pression au centre est de 1007 hPa.

La tempête tropicale Laura est prévue de passer à proximité de Saint-Barthélemy et Saint-Martin cette nuit de vendredi à samedi.

Attendez-vous à des rafales de bonne facture de l’ordre d’environ 80 / 110 km/h. La vigilance est de rigueur. Il faut rester particulièrement attentif car ce type de phénomène peut nous réserver bien des surprises.



En attendant les prochaines données Météo des organismes, pour le moment, St Martin et St Barthélemy sont en vigilance météo ORANGE pour fortes pluies et orages, ORANGE pour vents violents et JAUNE pour mer dangereuse à la côte.

La Guadeloupe et la Martinique sont en vigilance JAUNE pour fortes pluies et orages.

Ci-dessous le bulletin N° 3 de Météo France

Bulletin de Suivi de Vigilance n°3 pour les Iles du Nord(Saint-Martin et Saint-Barthélemy) de Météo France:

Télécharger (PDF, Inconnu)

Illustration Une et ci-dessous : NOAA