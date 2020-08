Covid-19: Une machine de test virologique (RT-PCR) à l’hôpital mais dans le carton ?

Désormais, vous devez savoir que les tests virologiques ( RT-PCR ) permettent de déterminer si une personne est porteuse du virus au moment du test grâce à un prélèvement par voie nasale ou salivaire.

Le résultat est en général disponible dans les 24 heures qui suivent dans la plupart des laboratoires et peuvent ne prendre en réalité moins de 45 minutes pour les hôpitaux disposants du matériel.

À Saint-Martin, nous aurions, d’après nos sources, 2 machines… Mais seulement une seule en service, car la deuxième, présente dans les locaux de l’hôpital Louis Constant Fleming serait tout simplement encore dans son carton ! Pourquoi ? Et bien tenez-vous bien, c’est l’ARS qui n’aurait pas donné son accord pour la mise en service de cet appareil. Le personnel de l’hôpital ne décolère pas de ne pas pouvoir utiliser cet appareil ! Ils ont tout essayé d’après nos sources, en vain jusqu’a présent.

Nous avons cherché à comprendre quelle mécanique administrative empêchait l’ARS de délivrer cette autorisation et seul quelques arguments de “compétences” ou/et de” formations” voir d'”agréments nécessaires à son fonctionnement” seraient les responsables de cette incroyable situation. Des biologistes de la partie hollandaise se sont même proposé à collaborer avec nos équipes médicales de l’hôpital afin de permettre à celui-ci de mettre en service la machine.

Qui est alors responsable de cette situation ? Comment est-il possible que l’hôpital Louis Constant Fleming ne puisse pas utiliser cette machine dans la situation d’urgence sanitaire que l’on connaît ?

Nous cherchons désormais d’autres informations afin d’éclairer notre lanterne dans une période où la panique semble gagner une partie de la population qui reste dans l’attente de transparence et de vérités sur la situation réelle sur notre territoire insulaire.

Peut-être que l’ARS nous donnera son avis sur la question, nous n’avons pas réussi a joindre l’antenne locale pour le moment. Pour autant, il semblerait que la préfecture vienne seulement aujourd’hui d’avoir connaissance de cette situation, au même titre que la Collectivité, celle-ci persuadée que deux machines sont en service sur notre territoire insulaire.



Nos sources sont sérieuses et responsables, cependant, l’utilisation du conditionnel reste de mise dans cette info. À l’aube des gardes à vue intempestives ici à saint martin, nous prenons un minimum de précautions.