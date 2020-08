Invest 98L : Peu d’évolution depuis hier et c’est très bien !

Ceci n’est pas une prévision météo, je me suis promis de ne plus le faire.

Il existe sur la toile de nombreux spécialistes en la matière qui sont largement plus pointus que moi sur le sujet.

Pour autant, vous le savez peut-être, quand j’ai le sentiment que quelque chose “cloche” dans une observation et que cela devient une inquiétude et qu’elle me tape sur le système, alors je ne peux pas garder pour moi ce qui me tracasse. Je partage…

Revenons à nos moutons… Même s’il faut reconnaître que les conditions sont particulièrement favorables à un renforcement du système, nous devons admettre que depuis 24 son évolution est resté faible.

On ne va pas s’en plaindre, mais il faut pour autant se méfier des éléments qui pourraient être déterminants dans les prochaines 48 heures. L’eau est très chaude (plus de 29 degrés), le cisaillement est bien maigre… Entre autres…

Une fois de plus n’est pas coutume, cette configuration avec deux perturbations est très particulière et les modèles informatiques ne sont pas nécessairement agiles dès que cela sort de l’ordinaire. Pour autant, on commence depuis quelques années à avoir l’habitude des situations… Inhabituelles…

Nous vous invitons la plus grande prudence en suivant les différentes sources météos du moment, sans oublier que seul météo france et les préfectures sont les référents pour les prévisions et les alertes.

Nous avons quand même le sentiment en décryptant les infos disponibles à cette heure que le passage de ce phénomène pourrait se faire un peu plus au nord de l’arc, en Tempête, voir en dépression… Le NHC a revu et corrigé ces prévisions de trajectoire dans ce sens.

Il faut être honnête, le ralentissement de la vitesse de déplacement du phénomène serait un problème et viendrait considérablement changer la donne. On reste vigilant et on s’organise tranquillement au cas où…

Illustration Une : NHC