Condoléances du Président Daniel Gibbs, suite au décès de monsieur Didier Lake, entrepreneur saint-martinois.

« C’est avec beaucoup de tristesse que j’ai appris le décès de notre ami à tous, Didier Lake. Son départ soudain est un choc émotionnel pour celles et ceux qui le connaissaient et l’appréciaient.

Il était une personnalité reconnue à Saint-Martin, un ami de la première heure pour beaucoup d’entre nous. Nous étions de la même génération, nous avons grandi sur cette île que nous aimons tant, partagé des expériences et des moments forts au fil des années. La passion du sport et de la politique nous réunissait. Je suis reconnaissant aujourd’hui d’avoir partagé ces moments privilégiés avec un homme de valeurs qui voulait le bien de son île et sa communauté.

Didier était un enfant du pays, apprécié pour sa personnalité joyeuse et dynamique et sa grande gentillesse. Il était un sportif émérite, passionné de cyclisme, il s’est investi pour son île natale en participant aux compétitions pour le plaisir du sport et du partage.

Didier était aussi un entrepreneur accompli, une figure saint-martinoise, il était respecté dans le métier pour son professionnalisme et ses idées innovantes. Membre de l’association du BTP durant plusieurs années, il a contribué aux réflexions sur l’avenir de notre territoire et s’est mobilisé pour le développement de Saint-Martin. Sa disparition est un coup dur, une grande perte pour notre île.

La Collectivité de Saint-Martin est reconnaissante de son parcours et de l’homme qu’il était pour son territoire.

C’est vers sa famille proche et ses amis que vont mes pensées aujourd’hui. Je partage leur immense peine et leur adresse tout mon réconfort.

Au nom des élus du Conseil territorial de Saint-Martin, en mon nom personnel et celui de ma famille, j’adresse mes plus vives condoléances à la famille et aux proches de Didier. Nous leur transmettons notre soutien sincère et toute notre compassion pour surmonter cette douloureuse épreuve ».

Daniel Gibbs,

Président